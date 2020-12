NENAD BJEKOVIĆ O FSS: Rukovodstvo kao nijedno pre! Lako je stajati sa strane, napadati i soliti pamet!

Posle Artmedije, dogodila se Škotska i to su mi dva najveća šoka u više od pola veka koliko se profesionalno bavim fudbalom, kaže potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Nenad Bjeković

Dugogodišnji funkcioner crno-belih, a sada FSS ističe da i dalje pati i proklinje penale koji su mu drugi put u karijeri zagorčali život.

- Teško sam doživeo eliminaciju sa Evropskog prvenstva, naročito posle utiska koji su naši reprezentativci ostavili na utakmici sa Norveškom. Ali kao što tada nismo bili vanzemaljci, tako ni sada ne smatram da smo niko i ništa. Naša reprezentacija ima kvalitet i ne može jedna loša predstava sve to da poništi. Nismo mi ni protiv Škotske bili toliko inferiorni. To su takve utakmice, važnost okuje noge, ne uđeš kako treba, ništa te neće, a oni daju gol iz jedne jedine polušanse. Realno, za 120 minuta igre nisu imali ništa osim tog šuta koji je završio u našoj mreži. Posle Jovićevog izjednačenja, bio sam ubeđen da ćemo ih slomiti u produžecima i lagano dobiti utakmicu - ističe Bjeković.

Ali, došlo se do "penal ruleta" koji se ponovo posrećio Škotskoj, kao i u polufinalu sa Izraelom.

- Neverovatno je koliko su dobro šutirali sa bele tačke u obe utakmice. Razume se, neko je morao da promaši, na našu veliku žalost, to je bio Mitrović, ali ja ga nikako ne bih proglasio za tragičara. Dešava se… Da se ne vraćamo u prošlost i da nabrajamo imena velikih svetskih asova koji su promašivali penale u još važnijim utakmicama. Mitrović je poklonio srce ovoj reprezentaciji i na svakoj utakmici bio među najboljima na terenu. Pred njim je još mnogo kvalifikacionih ciklusa, velikih izazova, Svetskih i Evropskih prvenstava. Očekujemo da nastavi golgetersku seriju i da bude udarna igla našeg nacionalnog tima.

Ne slaže se Bjeković sa konstatacijom mnogih kritičara da srpski igrači u meču decenije nisu imali dovoljno želje, volje i motiva.

- Putujem sa tim momcima na svaku utakmicu i garantujem da je reč o velikim patriotama. Zar vam primer Nikole Milenkovića i Dušana Vlahovića ne govori dovoljno toga? Rizikovali su kazne u svom klubu da bi doputovali u Beograd i stavili se na raspolaganje selektoru za utakmicu sa Škotskom. Svi su oni imali ogroman motiv da svoju zemlju odvedu na Evropsko prvenstvo, tu nema sumnje.

foto: Starsport©

Imamo veoma perspektivnu reprezentaciju i ne treba da strahujemo za budućnost, tvrdi Bjeković.

- Svojevremeno sam slušao himnu i mučio se da prepoznam igrače u dresovima Srbije. Sada imamo tim sastavljen od asova koji igraju ključne uloge u svojim klubovima. I to nisu klubovi druge kategorije, već ekipe koje se u najjačim evropskim šampionatima bore za vrh tabele. Dakle, potencijal nije sporan, samo da svaku narednu utakmicu igraju kao protiv Norveške i Rusije, a da im se nikada više ne dogodi Škotska.

Dugogodišnji fudbalski funkcioner smatra da su napadi na FS S i predsednika Slavišu Kokezu neosnovani.

- Ne samo da su neosnovani, nego ne vode ničemu. Ja sam tu najstariji u rukovodstvu Saveza, imam mnogo iskustva i znam da se neargumentovanim kritikama nikada nisu rešavali gorući fudbalski problemi. I dok sam radio u Partizanu, vrata bivšim asovima su bila širom otvorena. Ali su svi oni morali dobro da se informišu i da budu dobronamerni. Šta znači napadati i kritikovati, a nisi 100 odsto upućen šta se radi i kako se radi. Dakle, prvo sagledaj stvari, proceni da li možeš da pomogneš i onda slobodno dođi i zasuci rukave. I pre svega toga proceni kakvi su ti afiniteti, čime hoćeš da se baviš. Ne može svako da bude trener, ali isto tako ne može svako na predsedničku ili direktorsku funkciju. Najlakše je biti po strani i drugima soliti pamet.

Bjeković se osvrnuo na jedan bitan detalj kada je reč o obećanjima aktuelnog rukovodstva FS S.

- Brzo su svi zaboravili plasman na Svetsko prvenstvo 2018. godine. Koliko se sećam, predsednik Saveza je na početku svog mandata obećao da je cilj odlazak na jedno od dva velika takmičenja. Mišljenja sam da ni u Rusiji nismo ostavili loš utisak. Da ne podsećam kako smo pokradeni protiv Švajcarske. Kao rukovodiocu Saveza, imponovale su mi reči Lotara Mateusa da je Srbija jedno od prijatnijih iznenađenja na Mundijalu. Pozivam celu javnost da malo objektivnije posmatra stvari. Ja vas uveravam da smo na pravom putu i ako budemo pametni, Srbija će vrlo brzo zauzeti značajno mesto u evropskom fudbalu.

On je iskoristio priliku i da apostrofira neke činjenice koje su ostale u senci rezultata protiv Škotske.

- Igrači su bili oduševljeni kada su ušli u prostorije renoviranog Sportskog centra u Staroj Pazovi. To je sada moderan kamp, po uzoru na one kojima raspolažu najbolji i najbogatiji klubovi na svetu. Ovo rukovodstvo je uradilo mnogo na planu infrastrukture, kao niko ko je pre njih bio na čelu fudbalske organizacije. Zamenjene su travnate podloge, urađeni tereni sa veštačkom travom, podignuti reflektori…

foto: Nemanja Nikolić

- Nije nas više sramota kada se uključe kamere i krene prenos sa neke superligaške ili prvoligaške utakmice. Daje se vetar u leđa klubovima iz fudbalskih centara, koji imaju veliku tradiciju ali su sticajem raznih okolnosti dospeli u tešku situaciju. Dižu se Leskovac, Kraljevo, Sremska Mitrovica, Zaječar… Znam koliko je Savez učinio za moj Zrenjanin, koji polako ali sigurno staje na noge… vodi se računa da niko ne bude zapostavljen, pogledajte samo koliko je sportske opreme podeljeno nižerazrednim klubovima širom Srbije.

Bjeković tvrdi da je i u domaćem takmičenju došlo do drastičnog pomaka u odnosu na neki raniji period.

- Tu apsolutno nemam dilemu. Naša liga se mnogo razlikuje od one koja je igrana pre pet-šest godina. Rezultati Partizana i Crvene zvezde u Evropi su najbolji pokazatelj. Zvezda je dva puta igrala grupnu fazu Lige šampiona, dva puta Lige Evrope i sada je na korak od evropskog proleća. Partizan je dva puta bio učesnik grupne faze Lige Evrope. Pa ne možete iz lošeg takmičenja da napredujete i postižete takve rezultate. Ako sve bude kako treba, mogli bismo uskoro da imamo dva kluba u kvalifikacijama za Ligu šampiona, to je do pre neku godinu bilo ravno naučnoj fantastici.

Pa zar nisam u pravu? Pogledajte koliko su TSC, Vojvodina, Čukarički osvežili bitku za bodove. Igraju se odlične utakmice, postižu fenomenalni golovi…

- Posle svakog vikenda je jako teško izabrati i izglasati gol kola. Za vreme ovog rukovodstva, Mažić je sudio Realu i Liverpulu u finalu Lige šampiona, sada imamo Srđana Jovanovića koji je sudio finale za mlade u Trstu i krenuo Mažićevim stopama. Prošle godine smo prvi put u istoriji srpskog fudbala imali dva naša čoveka u ulozi delegata na dve najznačajnije utakmice Lige šampiona, Šurbatovića na Atletiko-Liverpul i Ivkovića na Real-Mančester siti. UEFA nas ceni i našim ljudima poverava najdelikatnije zadatke. To ranije nije bio slučaj.

foto: Starsport©

Zbog važnosti mečeva sa Norveškom i Škotskom, u medijima nije poklonjeno dovoljno prostora rezultatima i radu mlađih reprezentativnih selekcija, smatra Bjeković.

- Nama su obe uzrasne kategorije izborile plasman u elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Sportski direktor Matijašević je značajno osvežio sportski sektor, doveo prave ljude na pravo mesto i tek ćemo u narednom periodu ubirati plodove njihovog rada. Tu pre svega mislim na razgovore i dogovore sa roditeljima naše dece koja žive u inostranstvu i koja su već nastupala za neke druge reprezentacije.

- Pomenuću braću Motika iz Bajerna, malog Teteka iz Redinga, Babića iz Sautemptona, mnogo je tu klinaca iz Švajcarske, Austrije, Holandije… Svi su oni prepoznali dobru nameru, jednu zdravu priču i sa velikim zadovoljstvom prihvatili da promene boje i zaigraju za Srbiju. Tako nam se neće više događati Arnautovći, Marini, Krkići… Momci su evidentirani, regrutovani i već su imali priliku da debituju za našu reprezentaciju. Oni su zalog za bolje sutra srpskog reprezentativnog fudbala - poručio je Bjeković.

