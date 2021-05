DEKI ME PODSEĆA NA MURINJA, IMAĆE VELIKU KARIJERU: Italijan otkrio razlog dolaska u Zvezdu i šta mu je SAN!

Usporile su ga povrede i korona, a sada se ovrnuo na period iza njega.

San mu je da sa Zvezdom zaigra u Ligi šampiona

"Naježim se samo kada pomislim na to. Znamo da moramo da prođemo kroz kvalifikacije, ali verujemo u tom. To bi za nas bilo ostvarenje sna", rekao je Falko, koji je istakao da je ponosan što je posle svega što je prošao u karijeri stigao na "Marakanu", rekao je Falko u intervjuu za "Goal.com"

Osvrnuo se na duele sa Milanom

"Igrali smo ravnopravno sa Milanom, možda smo i zaslužili da prođemo. Na San Siru sam doživeo najuzbudljiviji momenat u karijeri do sada. Iako sa igračem manje imali smo šansu da prođemo, ali stvari nisu prošle onako kako smo se nadali nažalost", naglasio je Falko.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Analizirao je tim crveno-belih i izdvojio po njemu tri najbolja pojedinca

"Za mene je Katai sjajan. Nije među mlađima, ali ima iskustva i igrao je u Španiji i MLS-u. Tu su i Nikolić i Petrović, dvojica vezista koji su '99 godište i imaju sjajnu budućnost ispred sebe", smatra Falko.

Falko je naglasio da je Dejan Stanković glavni razlog zbog kojeg je došao u Srbiju.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

"Bilo je i drugih ponuda, tražili su me Parma i Sasuolo, ali su hteli pozajmicu. Srbi su bili sigurni u mene, razgovarao sam sa Dejanom Stankovićem i to mi je odagnalo sve sumnje. On mi je objasnio kakav je projekat, kako želi da igra i zašto me želi. Mnogo mi pomaže to što se oslanja na tehničare. Za mene je to bitno, hoću da imam loptu u nogama i da se zabavljam. Ako nije tako ne mogu da dam sve od sebe", objasnio je Falko,

Italijan je siguran da će Deki napraviti veliku karijeru.

"Rastao je uz Murinja i mnogo me podseća na njega. Velika karijera je pred njim, ubeđen sam", smatra Italijan.

