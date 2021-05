BIŠEVAC UZ NEKADAŠNJEG SAIGRAČA; Verujem da će Pantelić i saradnici iz FSS i klubova ispuniti ciljeve i podići srpski fudbal

Biševac je rekao da kao bivši reprezentativac i osvajač duple krune sa Crvenom zvezdom, prati dešavanja u srpskom fudbalu i da nema bolje reklame od dobrih rezultata crveno-belih u Evrop i uspeha nacionalne selekcije i njenih mlađih kategorija.

"Očekujem da i u narednim godinama bude tako, da klubovi dodju do grupnih faza Uefinih takmičenja, a nacionalne selekcije stignu tamo gde im je i mesto, do evropskih i svetskih prvenstava. Znam da je to cilj i ljudi koji su u Savezu. Vidim pozitivnu energiju i želju", rekao je Biševac agenciji Beta.

On je podržao rad Pantelića, koji je vršilac dužnosti predsednika FSS, otkako je Slaviša Kokeza podneo ostavku.

"Očekujem i da nam Super liga bude još bolja i da podignemo kvalitet klupskog fudbala. Dve godine sam delio svlačionicu sa Markom Pantelićem u Crvenoj zvezdi i verujem da će na mestu na kojem se nalazi, uz pomoć saradnika ali i onih koji vode klubove, ispuniti zacrtane ciljeve. Mi smo fudbalska nacija i očekujem da budemo na mestu koje nam pripada. I u Evropi i u svetu", naveo je Biševac.

Kurir sport / Beta