KAPITEN ZLATNIH ČILEANACA ZA KURUR: Pantelića poznajem i kao igrača i kao čoveka, sve što radi, radi pošteno

„Diku Stojanovića i Marka Pantelića poznajem iz igračkih dana i moram da kažem da su mi jako drage osobe. Uopšte nije bitno da li se mi čujemo telefonom i koliko se često viđamo, važno je da jedni druge nosimo u srcu. Pantelića sam prvi put upoznao u Iraklisu kada je imao 16 godina, kasnije sam sa ponosom pratio njegove igre u dresu Olimpijakosa gde je zaista ostavio dubok trag i gde ga navijači prosto obožavaju“ – kaže Milan Pavlović i dodaje: „Marko je na terenu bio izvanredan igrač, ali sam vrlo brzo imao priliku da se uverim da je i van terena vrlo jaka ličnost. Reč je o veoma hrabrom čoveku, što i dokazuje u poslednje vreme potezima koje vuče sa mesta prvog čoveka fudbalske organizacije. Jako mi je drago što je na funkciju selektora reprezentacije došao Dragan Stojković, jedno od najzvučnijih imena na prostorima bivše Jugoslavije. Ako se tome doda i Dika Stojanović na poziciji direktora A tima, jasno je da srpski fudbal ide u pravom smeru. Mene trenutna situacija u Fudbalskom savezu Srbije podseća na onaj talas stare Jugoslavije. Pre svega kada je reč o filozofiji rada, ponašanju, disciplini i ljubavi prema reprezentaciji“. Pavlović apostrofira značaj zajedništva u procesu formiranja kulta nacionalnog tima.

„Ne bih to nazvao kultom, više mi se dopada izraz duha reprezentacije. Istog onog duha koji smo mi osećali kod Čiče Miljanića i Čika Ćeleta Vilotića. Kad gradiš kuću, jako je bitno da temelj bude čvrst i stabilan. Piksi je već na početku ispunio najvažniji zadatak, vratio je igračima veru u sopstvene mogućnosti. Oni su sada puni samopouzdanja i videli ste kako su odigrali protiv Portugala i Azerbejdžana u trenucima kada je bilo vrlo teško i neizvesno. To je ta energija, taj mentalitet pobednika koji poseduju samo veliki igrači i velika imena. Piksi i Dika funkcionišu fenomenalno kao tandem, Marko je pravi čovek na pravom mestu i mislim da fudbalska reprezentacija Srbije ima sve preduslove da se vrati na mesto koje joj pripada“. Pantelić se odlučno usprotivio nameri pojedinaca da naredne sezone povećaju broj klubova u Super ligi Srbije.

„Bez jake lige nema ni jake reprezentacije. To je opšte poznato i svi ovi koraci vode ka tome. Vidim da su se Vojvodina i Čukarički podigli, bilo bi dobro da i oni naprave neki zapaženiji rezultat u Evropi. Zvezda jeste napravila ogromnu razliku u odnosu na druge, ali to nije slučaj samo u Srbiji. Svedoci smo da su se i u najjačim evropskim ligama ove sezone osvajale titule uz apsolutnu dominaciju jedne ekipe, poput Engleske ili Italije. Svakako da bih voleo da vidim neizvesniju trku između Zvezde i Partizana, možda i neko treći da se umeša u borbu za prvo mesto. U svakom slučaju, podržavam odluku da se poštuju propisi i da liga od naredne sezone broji 16 ekipa. Samo koncentracija kvaliteta može da dovede do renesanse srpskog fudbala“ – rekao je Pavlović za Kurir i zaključio: „Vrlo dobro poznajem Pantelića i siguran sam da sve što radi, radi pošteno i za dobrobit srpskog fudbala. Posebno me raduje činjenica da će na našim stadionima od naredne sezone zaživeti video-tehnologija koja će i regularnost takmičenja podići na mnogo viši nivo“.

Kurir sport