Hrvatskom fudbaleru je krajem juna isticao ugovor sa Realom, ali će on sada ostati na "Santjago Bernabeu" do kraja sezone 2021/2022, odnosno do 30. juna 2022.

Mordić (35) igra za Real poslednjih devet godina.

Sa španskim klubom osvojio je dve šampionske titule, četiri trofeja u Ligi šampiona, Kup kralja, tri Super kupa Španije, tri Super kupa Evrope i tri svetska klupska prvenstva.

foto: Profimedia

(Beta)