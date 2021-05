RONALDO SE OGLASIO NA INSTAGRAMU I PORUČIO: Ispunio sam ciljeve u Juventusu!

"Život i karijera svakog vrhunskog igrača sastavljeni su od uspona i padova. Godinu za godinom suočavamo se sa fantastičnim ekipama, izuzetnim igračima i ambicionzim ciljevima, pa uvek dajemo sve od sebe da ostanemo na vrhunskom nivou. Ove sezone nismo uspeli da osvojimo Seriju A, čestitam Interu na zasluženoj tituli", naveo je Ronaldo na društvenim mrežama.

Sezona u Seriji A završena je u nedelju, a Juventus je tek u poslednjem kolu uspeo da obezbedi plasman u Ligu šampiona osvajanjem četvrtog mesta.

"Moram da cenim sve što smo postigli ove sezone, na ekipnom i individualnom nivou. Srećan sam zbog trofeja Super kupa i Kupa Italije, kao i trofeja za najboljeg strelca Serije A, uglavnom zbog težine koju nose, u zemlji u kojoj nije ništa lako osvojiti", naveo je Ronaldo.

"Uz ta ostvarenja, ispunio sam cilj koji sam postavio sebi otkako sam došao u Italiju, osvajanje titule, Kupa, Super kupa, kao i titule za najboljeg igrača i strelca u ovoj velikoj fudbalskoj zemlji punoj izuzetnih igrača, ogromnih klubova i sopstvene fudbalske kulture", dodao je.

Ronaldo je ponovio da "on ne juri rekorde, već da rekordi jure njega".

"Jednostavno je, fudbal je kolektivna igra, ali individualno pomažemo našim ekipama da ostvare ciljeve. Uvek se na terenu traži više, sve više se radi i van terena, pa rekordi koji se eventualno naprave i titule koje se osvoje postaju neizbežni, neki su prirodne posledice drugih", naveo je.

foto: EPA/Alessandro Di Marco

Ronaldo je rekao i da je ponosan na to što je u Engleskoj (Mančester junajted), Italiji (Juventus) i Španiji (Real Madrid) osvojio šamspionske titule, kup i super kup takmičenja, ali i trofeje za najboljeg igrača u sve tri zemlje i najboljeg strelca tih liga.

"Postigao sam više od 100 golova za engleski, španski i italijanski klub. Ništa se ne može uporediti sa saznanjem da sam ostavio trag u zemljama u kojima sam igrao i da je to donelo radost navijačima i klubovima koje sam predstavljao. Za to radim, to me pokreće i za tim ću uvek juriti do poslednjeg dana", naveo je portuglaski fudbaler.

Ronaldo je u poslednjoj utakmici u sezoni protiv Bolonje bio na klupi, a mediji spekulišu da bi mogao da napusti Juventus ovog leta. Njegov ugovor sa crno-belima ističe za godinu dana.

foto: Profimedia

(Beta)