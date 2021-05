GOBELJIĆ JE MALA BEBA ZA LEGENDU PARTIZANA: Sećate li se kako je Vlado Čapljić pokazao muškost u bivšoj Jugi?! FOTO

Marko Gobeljić se zbog neprimerenog gesta na finau Kupa Srbije našao na dežurnim stupcima domaće javnosti. Internet prosto gori već dva dana zahvaljujući njegovom skaradnom potezu, gde pritrčava pred golmana Partizana Vladimira Stojkovića, skida šorts i ostaje u donjem vešu.

Međutim, daleko veći skandal viđen je na terenima bivše SFR Jugoslavije. I to krajem 1986. godine. Dobri poznavaoci fudbalskih prilika u nekadašnjoj nam zajedničkoj državi sećaju se poteza Vlade Čapljića na utakmici Partizana i Vardara.

Vlado Čapljić pokazuje kako je Partizan igrao večeras pic.twitter.com/ODTK1u5PrP — Princ Albert (@Princ_Albert_rs) August 27, 2020

Tada je legendarni as crno-belih izvadio svoju muškost i pokazao je protivničkom fudbaleru Toniju Savevskom, smejući mu se u lice. Na njegovu nesreću, lokalni fotoreporteri su sve to zabaležili i Čapljićeve genitalije našle su se na naslovnim stranama svih novina u Jugoslaviji. Bio je to neverovatan skandal za tadašnje prilike.

Zagrebački sportski nedeljnik “Sprint” je u broju od 25. decembra 1986. pod naslovom “Argumenti iz – gaća” objavio kompromitujuće fotografije uz kraći komentar novinara Ade Kožula:

Vlado Capljic A. K. A. Vidi Labuda 🙃 pic.twitter.com/GYAc5UUPcH — Pravi NeNekiDrugi (@PraviNeNekiDrug) January 11, 2021

"Bilo bi preteško reći: ovo je slika i prilika našeg fudbala. Ali, ilustracija jednog jadnog stanja jeste. Vlado Čapljić svoju britkost pokazivao je od prvih koraka, međutim, to kao da mu nije bilo dosta – želeo je predstaviti i svoju muškost. Scene su snimljene na utakmici između Partizana i Vardara u Beogradu, a spretni fotoreporter Dušan Vranić pokazao je izuzetan smisao za snimanje detalja, minijatura …”

Gospodin Kožul je članak završio sledećim rečima:

“Bili smo u dilemi: pokazati ili ne ove fotografije, objavljene u beogradskom NIN-u? Odlučili smo se za javnost rada, pogotovo jer u našim fudbalskim zavrzlamama tako retko imamo neki čvrsti (hm, za ovaj slučaj neprimerena reč) dokaz u ruci.”

