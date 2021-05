KRSTOVIĆ O INCIDENTU SA STOJKOVIĆEM: Ponele me emocije, zato sam tako reagovao!

Prelomni trenutak Kup finala između Zvezde i Partizana, i penal-serije, bio je pogodak Krstovića za 3:3, tačnije njegov sukob sa Stojkovićem koji je izazvao lančanu reakciju sa srećnim epilogom po nove osvajače Kupa fudbaler Zvezde je verbalno isprovocirao golmana Partizana, ovaj mu nabio loptu u lice, potom je nastalo masovno komešanje i koškanje dva tabora, a nakon što su se strasti smirile - Borjan je odbranio dva napredna penala i doneo svom timu trofej.

Posle meča, malo hladnije glave, Krstović je sabrao utiske.

- Prvi sam se javio treneru Stankoviću za izvođenje penala jer sam bio siguran u sebe, i u to da ću ga dati. Malo su me ponele emocije, pa sam zato tako odreagovao. Ovaj pogodak posvećujem mojoj porodici koja me je uvek podržavala, u lepim i teškim trenucima. Mom ocu, majci i sestri, koje volim najviše na svetu - rekao je Krstović.

Mladi igrač se zahvalio navijačima na podršci koju su pružali timu.

- Ovo je velika nagrada za sve zvezdaše koji su nas bodrili putem malih ekrana. Žao mi je što niste bili u prilici da nas podržite na tribinama, ali verujem da će od leta biti prilike i za to. Veliki pozdrav za sve njih i nadam se da ćemo duplu krunu slaviti i dogodine - naglasio je Krstović, preno je klupski sajt jedan od junaka Zvezdine pobede i "duple krune"

