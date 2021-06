KO JE DŽEK GRILIŠ: Sa pocepanim kopačkama ušao u Premijer ligu, a danas je velika zvezda engleskog fudbala!

Da život ponekad može biti surov i da uspeh zavisi isključivo od marljivog truda i rada, potvrđuje neverovatna životna priča Džeka Griliša, fudbalera koji trenutno igra za Aston Vilu. Još kada je bio dete, Džeka je zadesila porodična tragedija, kada mu je mlađi brat preminuo u snu sa samo deset meseci.

Ova tragedija ostavila je posledice na mladog fudbalera, ali je sve junački podneo i izrastao u uspešnog sportistu. Ljubav prema fudbalu traje od četvrte godine kada je satima u parku trčao za loptom. Roditelji su želeli da se posveti obrazovanju i školi, ali je on pred sobom imao jasan cilj - fudbalsku loptu. Već sa šest godina upao je u Aston Vilinu akademiju. A sa sedam godina osvaja svoj prvi trofej, koji je doniran njegovoj školi, a ona ga je preimenovala u memorijalni turnir posvećen njegovom tragično preminulom bratu.

Grilišov idol u to vreme bio je Pol Merson, legenda Arsenala koji je u to vreme bio fudbaler Aston Vile. Glavni kreator igre, pozicija na kojoj danas igra Griliš. Sa 16 godina dolazi u prvi tim Aston Vile gde je sedeo na klupi. Bio je na pozajmici u Nots Kauntiju, a od 2015.godine postaje stalni član Aston Vile i njen najbolji igrač. Najveći uspeh karijere bila je 2019.godina kada je kao kapiten osvojio Čempionšip i odveo Aston Vilu u Premijer ligu!

Kada je uveo Aston Vilu u Premijer Ligu, slika kopački u kojima je igrao, obišla je svet. Bukvalno su se raspadale.

- Vratio sam se posle povrede, one su bile ovakve. Postigao sam nekoliko golova, podelio sam nekoliko asistencija i rekao sam sebi Ovo su moje srećne kopačke, moram ih zadržati - izjavio je svojevremeno Griliš.

Pre dve sezone napadnut je fizički na derbiju između Aston Vile i Birmingema. Jedan od navijača je uleteo s tribina, udario je fudbalera s leđa i pobegao. Džek je ustao i doneo kasnije golom pobedu svojoj ekipi. Neverovatno, zar ne?

Imidž Kratke štucne

Specifičan je Džek Griliš i po nošenju kratkih štucni:

- Kad sam bio mali, dok je majka prala štucne, one su se toliko skupile da su se jedva mogle navući do članka. Ali sam u njima odigrao odličnu sezonu i smatrao sam da je to srećan znak.