NENAD KRSTIČIĆ EMOTIVAN I ISKREN: Osećam se kao da nikada nisam odlazio iz Crvene zvezde!

Dres Crvene zvezde je po drugi put zadužio iskusni vezni fudbaler Nenad Krstičić, koji se obavezao na trogodišnju vernost klubu.

Krstičić se priključio saigračima na pripremama u Austriji, a nije mogao da sakrije osmeh zbog povratka u omiljeni klub.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Osećam se kao da nisam ni odlazio. Saigrači su me odmah prihvatili na pravi način. Znam da je Crvena zvezda prava porodica i već duže vremena mi je bila želja da se vratim. Sada se to ostvarilo. Sinoć sam stigao, hteo sam da odgledam utakmicu, ali nisam stigao, pa sam saigrače sačekao u hotelu. Presrećan sam što sam opet sa njima ovde. Upravo to me je najviše vratilo - emocija i ljubav prema Zvezdi. Kad sam otišao u Grčku, izgubio sam tu emociju za fudbalom. Ipak, igrati u Zvezdi je nešto posebno, to nema veze sa novcem, samo sa onim što osećaš. Hoću da nastavimo tamo gde smo stali - počeo je Krstičić.

Ne bira poziciju u timu, spreman je da odgovori svim zahtevima Krstičić.

- Gde trener kaže - tu ću igrati. Nisam tu odlučujem, već da pomognem ekipi koliko je moguće. Najbitnije mi je da budem spreman, jer kod Mistera znam još iz Italije kako to ide. Mora da se bude fit da bi se odgovorilo svim zahtevima.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Krstičićevo srce je crveno-belo.

- Dešavalo mi se da ne odem da odigram utakmicu tamo, kako bih gledao Zvezdu. Rekoh već, mnogo mi je nedostajalo sve ovo. Spreman sam da dam sve od sebe. Ispratio sam i meč sa Arisom juče iz hotela. Veoma su kvalitetna ekipa, igrali su lep fudbal prošle godine, ali to nisu pokazali protiv nas. Oni jesu tvrdi i agresivni, ali smo odigrali na pravi način i zasluženo pobedili. Imamo veći kvalitet od njih, videlo se. Nije bitan rezultat na pripremama, ali znači nam da se nastavi pobednički niz. Počeo sam i da "hvatam" šta je ono što Mister traži od igrača na terenu. Naravno, treba još da pričamo, ali želim što bolje da se uklopim.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je Krstičić o ambicijama za narednu sezonu i poznanstvu sa Kataijem.

- Došao sam ovde da nastavimo gde smo stali. Očekujem plasman u Ligu šampiona i duplu krunu. Naravno da sam svo vreme bio u kontaktu sa Kataijem. Igrali smo zajedno u Alavesu. Majstor fudbala. Drago mi je što ćemo ponovo igrati zajedno.

foto: www.crvenazvezdafk.com

I za kraj, otkrio je Krstičić na šta prvo pomisli kada čuje Crvena zvezda.

- Ljubav, emocija. To je nešto što me veže za ovaj klub i zbog čega sam se vratio. Zvezda je ono zbog čega svaki čovek treba da igra fudbal. Pun stadion, sjajni navijači, veliki klub - zaključio je Krstičić.

Kurir sport