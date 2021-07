TOMISLAV KARADŽIĆ PORUČIO: Oni koji me se plaše, neka budu mirni, ne pada mi na pamet da budem predsednik FSS!

Bivši predsednik FSS Tomislav Karadžić poručio je da nije kandidat za novog predsednika Saveza i da za njega ništa ne predstavlja ukidanje starosne granice za sve pretendente na fotelju na Terazijama 35.

– Ne pada mi na pamet da se ponovo kandidujem na mesto predsednika FSS. Onima koji se plaše mene u ovim godinama, mogu da poručim da budu mirni. Vidim da su se pojavili neki kandidati, to su ljudi koji ne znaju šta će sa sobom. Kad je reč o starosnoj granici, nijedna evropska fudbalska asocijacija nije uvela tu restrikciju, ali ako se organi FSS odluče za to, moraće da se poštuje – kaže Karadžić za Meridian sport.

foto: Dado Đilas

Karadžić smatra da novi Statut prema kom će političarima biti zabranjeno da obavljaju fudbalske funkcije nije direktno uperen protiv Rasima Ljajića. Tole je otkrio i da je u sastavljanje novog Statuta FSS uključena i UEFA.

– Ne verujem da je to upereno protiv bilo koga, pa tako ni protiv Rasima Ljajića. Rasim je dobar kandidat, bio mi je potpredsednik kada sam bio predsednik Partizana i imam najlepše mišljenje o njemu. Kada je reč o novom Statutu, u njegove izmene uključena je i UEFA. Konkretno, tri pravnika UEFA su prisutna i rade na tome – kaže Karadžić i dodaje:

– Satut će biti usklađen sa statutima UEFA i FIFA kao i sa našim Zakonom o sportu, a naš zakon kaže da na tim funkcijama ne mogu biti ljudi koji se bave politikom.

foto: Dado Đilas

Karadžić je podvukao i da nema potrebe da se oko FSS diže prašina jer izborne Skupštine neće biti do decembra.

– FSS će novog predsednika dobiti najranije u decembru, kada bude održana izborna Skupština. Pre toga će početkom septembra biti održani izbori na svim nivoima Saveza. Nema potrebe da se do tada diže prašina jer se ništa neće znati do tog perioda. Moje mišljenje je da bi novi predsednik Saveza trebalo da bude jak privrednik, možda i da bi ga trebalo izabrati tajnim glasanjem. To bi bio pu pogodak. Ko god da bude izabran, dobiće od mene čestitku i podršku. Važno je da predsednik FSS ne bude postavljen, već izabran u izbornoj proceduri Saveza – zaklučio je Karadžić.

foto: Profimedia

(Kurir sport/Meridian sport)