ŽIVA MI KAŽE RAMBO TI REŠAVAŠ, A JA NISAM U TIMU! Petković se prisetio ANEGDOTE sa legendarnim BARDOM!

Popularni Živa je kao igrač, a kasnije i trener promenio je veliki broj klubova, ali se njegovo ime najviše veže za Crvenu zvezdu.

Šef struke crveno-belih bio je od 1992. do 1994. godine, u tom periodu je doneo na "Marakanu" pehar Kupa Jugoslavije, a među igračima sa kojima je sarađivao, bio je i Dejan Petković.

"Živa je došao posle Vladice Popovića, znali smo se iz Radničkog i nisam sa njim imao nekih naročitih problema. Umeo je da kaže mangup, boem… ali to je sve bilo simpatično. Bilo je momenata kada ne znaš kako da reaguješ… promeni ekipu, skloni te iz startne postave… recimo, igramo protiv Vojvodine, on me zagrli i kaže ’ti ćeš da rešiš ovu utakmicu’. Ja ga pitam kako da rešim kad me nema u timu. A onda on onu njegovu priču ’ma ja sam te odmarao na prethodnim utakmicama da bi bio svež za Vojvodinu’ (smeh). I sve tako…", otkrio je Petković u intervjuu za "Mondo".

Rambo se prisetio i čuvenog revanša finala Kupa sa Partizanom 1993 i tzv. Živa efekta.

"Izgubili smo prvu utakmicu sa 1:0, a u revanšu su penali odlučivali pobednika. Đavo je ušao umesto Milojevića u poslednjem minutu regularnog toka jer se znalo da je specijalista za udarce sa 11 metara. Ne samo da je odbranio šut Peđe Mijatovića, nego je izveo odlučujući penal u petoj seriji i izrastao u heroja utakmice. Vrlo značajan trofej za nas u tom trenutku, mnogima je poslužio da pronađu odličan angažman u inostranstvu. Tu mislim na Maslovara, Mazu Vasilijevića, Drobnjaka… Svaki Derbi je u to vreme bio izuzetno borben i zanimljiv. Neke smo izgubili nesrećno, kao onaj kada je Miloje čekao da mu padne kruška, a Brna skočio i dao gol", objasnio je Petković.

Kurir sport / Mondo