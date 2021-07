VOJVODINA SPREMNA ZA LITVANIJU! Đorđević: Panevežis neugodan rival, verujem u svoj tim

"Očekuje nas neugodno gostovanje, kao i revanš na našem stadionu. Ali, dobro smo se spremili i ja sam pozitivan pred dvomeč sa njima", rekao je Djordjević, a preneo je sajt kluba.

Fudbaleri Vojvodine gostuju u četvrtak litvanskom Panevežisu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

"Panevežis je jedna jako dobra ekipa, bez obzira na to što nije atraktivna, to je ekipa sastavljena isključivo od stranaca. Imaju sedam Brazilaca, dva Grka, Kolumbijca, Holandjanina. To je jedna legija stranaca, koja je dobra sa loptom i koja ume da igra fudbal. Panevežis je mlad klub, ali pravi ozbiljne rezultate", dodao je trener Vojvodine.

Đorđević je rekao da nikada nije pridavao značaj gde se igra prva utakmica, uz ocenu da je nakon ukidanja pravila o golu u gostima to sada još manje važno.

"Meni je lično svejedno kada je dvomeč u pitanju, božja volja, mi smo spremni na sve", rekao je on.

Jedini igrač čiji je nastup neizvestan, a igrao je u meču prvog kola Super lige Srbije protiv Zvezde (0:0) je desni bek Marko Bjeković.

"Nešković je povredjen od početka priprema, nema i dalje Vukadinovića i Djordjevića. Bjeković je doživeo jednu nezgodnu povredu protiv Crvene zvezde, u četvrtak ima magnetnu rezonanacu, pa ćemo videti koji je stepen povrede. Dušan Stevanović je dobio neugodan udarac u tetivu, ali je danas odradio trening. Naš lekarski tim je uveren da će biti spreman", istakao je on.

Trener Vojvodine najavio je promene u sastavu, ali je dodao da način na koji se igra mora biti baziran na disciplini u odbrani i brzini u "tranziciji".

"Imamo još prostora za napredak i mnogo toga bi trebalo da promenimo u igri sa loptom, ali ovo je težak period i isključivo moramo da idemo na rezultat. Ostalo će doći vremenom. Želim da budemo tim, da budemo agresivni i rezultat neće izostati", rekao je on.

Đorđević je dodao da je prethodna dva dana analizirao protivnika, "koji ima svoje dobre i loše strane".

"Nekada igraju 4-2-3-1, nekad 4-4-2, odlični su u prvenstvu. Individualno su jako dobri, znamo svi koliko Brazilci vole da imaju loptu i da su tehnički dominantni. Desno krilo je momak koji je ponikao u Ajaksu, na desnom boku imaju i beka koji je izraziti levak, tako da praktično napadaju kao da imaju dva krila. Doveli su sad i novog napadača Grka, koji je fizički snažan", ocenio je on.

Na pitanje o mogućem protivniku u trećem kolu kvalifikacija, ekipi austrijskog LASK-a, Đorđević je rekao da "ne voli da ide dva koraka unapred", kao i da niko u klubu ne razmišlja o mogućem rivalu, dok se ne prođe drugo kolo.

Utakmica između Panivežisa i Vojvodine igra se u četvrtak od 17.30

