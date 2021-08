DŽELAT SRBIJE S MUNDIJALA U RUSIJI SUDI ZVEZDI: Feliks Cvajer, Brihov čovek iz VAR sobe, deliće pravdu na meču u Moldaviji!

Sećamo se svi Feliksa Briha, koji nije dosudio čist penal za "orlove" posle prekštaja nad Mitrovićem u šesnaestercu Švajcarske, a čovek koji je bio u VAR sobi na tom meču Svetskog prvenstva u Kalinjingradu sada će biti s pištaljkom u Tiraspolju. U pitanju je Nemac Feliks Cvajer.

Cvajer s kolegom Dankertom nije signalizirao imenjaku Brihu da ima elementaa za penal, pa je naša reprezentacija oštećena za mogući gol i plasman u čestvrtfinale. Da stvar bude skandaloznija, kasnije je izašla u javnost komunikacija Nemaca iz VAR sobe koji su imali zadatak da skrenu pažnju Brihu ako je pogrešio, koje prenosimo u celosti na ovoj strani.

Cvajer je roden 1981. godine, a od 2009. je na bundesligaškoj listi. Prethodno se istakao kao pomoćnik Manuela Grafea. Na karijeru nije uticalo ni to što je dokazano da je tokom velike "afere Hojcer" oko nameštanja rezultata u Nemačkoj uzeo mito od 300 evra. Ustanovljeno je da je Cvajer zapravo dao veliki doprinos u rasvetljavanjau afere, jer je prijavio događaje koji su uakizvali na Hojcerove aktivnosti oko nameštanja utakmica. Cvajer je zbog svega bio suspendovan na šest meseci, ali nije bilo prepreka da se vrati sudenju. Od 2012. vodio je medunarodne meceve, prvo mladih selekcija. Srbiji je bio srecan na kvalifikacionoj utakmici u Gruziji za Mondijal u Rusiji, ali ne i kad je bio VAR arbitar u Kalinjingradu protiv Švajcarske.

OVO JE KOŠTALO SRBIJU Skandalozan dijalog u VAR sobi

Iako je u medijima svojevremeno "iscureo" dijalog Cvajera i Dankerta iz VAR sobe kod nedosuđenog penala za Srbiju protiv Švajcarske, njih dvojica se nisu oglašavala u medijima tim povodom.

foto: EPA

U nastavku vam donosimo transkript razgovora: Cvajer: Pazim na loptu! Dankert: Dva momka su pored Mitrovića (trenutak incidenta). Dankert: Šta on to radi? (mislio je na Briha). Cvajer: Šta je svirao, šta je svirao? Dankert: Svira ofanzivan faul! Cvajer: Pogledaj to lepo i polako (misleci na snimak), Iz drugog pravca. Dakle, gore desno. Cvajer: Šta je ovo? Da, okej. Ako to on radi ovako, onda šta bih ja trebalo da radim? Dankert: Iza gola! Cvajer: Da, ali... Dankert: Obojica se drže. Sve je u redu, mi ne intervenišemo. Dankert: Šta želiš tamo da radiš, Feliks? (retoricko pitanje VAR sudije) Cvajer: Ne možemo ništa da uradimo. Poludece ("Er dreht durch" - misli se na to da bi Brih bio ljut na kolege iz VAR sobe da su ga zvali).