POLUDEO NA NAVIJAČE LIVERPULA: Klop ne želi više da čuje homofobične pesme

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop ocenio je danas kao "glupake" deo navijača svog kluba koji su prošlog vikenda započeli pesmu sa homofobičnim prizvukom jednom igraču Noriča.

Bilija Gilmora, veznog igrača Čelsija koji je na pozajmici u Noriču, pristalice "redsa" su opisale kao "dečaka za iznajmljivanje", što je termin za muške prostitutke, tokom pobede Liverpula od 3:0 na otvaranju nove sezone Premijer lige.

"Nikada nisam razumeo zašto bismo morali da pevamo protiv bilo čega na fudbalskom stadionu. Nikada to nisam razumeo. I nikada mi se to nije dopadalo", rekao je Klop, a preneo klupski nalog na Tviteru.

Nemac je, takodje, naglasio i da ova vrsta "navijanja" ni na koji način nije ohrabrila tim.

"Kada se pevaju imena igrača, ili pesma 'You'll Never Walk Alone', to je ono što te naježi i da motivaciju", rekao je on.

"Ostale pesme su totalni gubitak vremena i oni koji ih pevaju su glupaci", zaključio je Klop, čiji će tim u subotu ugostiti Barnli u utakmici drugog kola Premijer lige.

Beta