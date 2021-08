NAJLEPŠA CRNO-BELA ŽELJA! Stanojević poželeo Iliću trenerski put koji će ga dovesti na klupu Partizana

"Drago mi je zbog njega, svi smo ga zvali i čestitali. Ilić je već neki period u trenerskim vodama, nije početnik, a i sve što je prošao ga stavlja na jedno mesto da može da ima dobru predigru za sve to", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare pred meč protiv Kolubare u Super ligi Srbije.

Nekadašnji legendarni kapiten Partizana Saša Ilić imenovan je ranije ove nedelje za trenera Čukaričkog.

"On se bori sada za sebe i svoj klub. Sigurno će i protiv nas i protiv svih ostalih igrati maksimalno. To mu i želim, da bude jednog dana na mestu koje zaslužuje, a to je ovde", rekao je Stanojević.

"Želim mu da ima dobar put da bi na kraju završio ovde. Tamo gde mu je i mesto", istakao je on.

Kurir sport / Beta