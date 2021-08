S OPTIMIZMOM I NA SPARTAK: Napredak u nedelju gostuje “golubovima” u Subotici

Napredak je u proteklih pet kola ostvario polovičan bilans – tri pobede, devet bodova i četvrto mesto na tabeli. Predstoji gostovanje na severu Bačke, kod Spartak Ždrepčeve krvi. Utakmica se igra u nedelju od 18 časova, a u Napretkovom taboru – optimizam.

-Za nas, pre svega jedna teška, ali zanimljiva utakmica. Ekipu Spartaka vodi moj bivši igrač iz Vojvodine, Vlada Buač, mlad i perspektivan trener. Kao i na svakoj utakmici, ponavljam to uvek, idemo na pobedu, tu nema dileme. Da li ćemo uspeti, to je neka druga priča. Ekipa ima samopouzdanje i to se vidi, posebno posle duela sa Lučancima. Na četvrtom smo mestu i lepo je, posle dužeg vremena, videti Napredak u gornjem domu i učinićemo sve da tu i ostanemo. Iza Subotičana je ozbiljna utakmica sa Vojvodinom. Odigrali su 2:2, gubili su sa 1:0, pa preokrenuli i poveli sa 2:1, na kraju je bilo nerešeno. Neće, dakle biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobedimo, mada nećemo biti nezadovoljni ni osvajanjem boda. Primarni cilj je pobeda, jer želimo da okrenemo prvenstvo u našu korist, u svakom smislu, kaže šef Stručnog štaba Napretka Milan Đuričić.

Sa svojim šefom se slaže i desni bek Stefan Jovanović, Napretkovo prvo letošnje pojačanje.

-Čeka nas teško gostovanje, ali dobro poznajemo ekipu Spartaka. Analizirali smo ih tokom cele nedelje i uveren sam da nema puno toga čime bi mogli da nas iznenade. Ukoliko ponovimo partije kao protiv Kolubare, kragujevačkog Radničkog i iz drugog poluvremena duela sa Mladošću, nemamo čega da se plašimo, ističe Jovanović.

Kadrovska situacija u Napretku je sada znatno povoljnija, oporavio se i Mlađan Stevanović, ali Đumi će mu dati još nekoliko dana za oporavak:

-Generalno, svi su zdravi. Najverovatnije ćemo odlučiti da Stevanović ostane u Kruševcu i radi, kako bi sto odsto bio spreman za Vojvodinu, jer i ta utakmica nam je mnogo bitna, zaključuje Napretkov strateg.

