MALME U LIGI ŠAMPIONA: Birmančević režirao čudo Šveđana VIDEO

Nakon što je zatresao mrežu bugarskog Ludogoreca u prvom meču u Švedskoj, srpski fudbaler je to učinio i u Razgradu.

Posle gola Nedjalkova u 10. minutu, Birmančević je poslao bombu iz slobodnog udarca u 42. minutu, koja je završila u mreži za 1:1.

Ovo je inače bio deveti gol Birmančevića u svim takmičenjima od početka jula. Od kako je došao u Malme iz Čukaričkog, ukupno je upisao 12 pogodaka.

Do kraja Ludogorec je postigao gol iz penala u 60. minutu preko Sotirijua, ali je to bilo nedovoljno da se švedski šampion predvođen sjajnim Birmančevićem da dođe do elite

I u preostala dva revanš susreta plej-ofa bilo je uzbudljivo do poslednjih trenutaka. Velika se borba vodila u Budimpešti između Ferencvaroša i Jang Bojsa. Švajcarci su došli sa minimalnom prednošću iz prvog susreta, koju su uvećali golom Zaisigera već u petom minutu. Međutim, domaćin preokreće i golovima Vinga u 18. i Mea u 27. minutu vodi 2:1. Ipak, Fasnaht u 56. minutu donosi poravnanje na ovom meču, a u ukupnom rezultatu zlatan gol prednosti, koji su čuvali umešno do samog kraja. Čak ih nije poremetio ni promašen penal u 70. minutu, pošto je u trećem minutu nadoknade Mambimbi postigao gol za novu pobedu ekipe iz Berna i to istovetnim rezultatom kao i u prvom susretu – 3:2.

Očekivalo se mnogo vatre u Ajndhovenu gde je Benfika došla sa prednošću 2:1. Čak su domaći sat vremena imali i igrača više zbog crvenog kartona Lukasa Verisima, ali Benfika je odolela, što znači da će Nemanja Radonjić igrati u Ligi šampiona,

Kurir sport