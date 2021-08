OVO JE TRENUTAK DA SE RIZIKUJE! Stanojević pred Santa Klaru: Zdjelar i Pantić na terapijama po 10 sati, probaćemo sa njima

"Svi dobro znamo koliko nam znači ova utakmica i našem klubu. Ući ćemo maksimalno motivisani, spremni smo 100% da uz pomoć naših navijača ostvarimo pobedu i plasiramo se u Evropu", počeo je Stanojević u razgovoru sa medijima.

"Sigurno će biti teže jer imaju povoljniji rezultat. Teško je igrati sa ekipama iz jakih liga, da li su najveće ili ove manje. I prošle sezone je Rio Ave ispao na penale od Milana, pa je kasnije ispao iz lige. Svi su veoma slični, jako je takmičenje i daje vam težinu. Drugačije je njihovo takmičenje u odnosu na naše. Sa druge strane, mi smo ekipa koja ima iskustva u Evropi, imamo navijače i neverovatnu energiju koja nas pokreće. Sigurno ćemo igrati drugačije nego u Porgutaliji, otresitije i sigurno će biti drugačija utakmica sada", rekao je Stanojević.

Fudbaleri Partizana dočekaće u četvrtak u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija portugalsku Santa Klaru.

foto: Starsport©

Dosta polemike se vodilo oko toga hoće li Saša Zdjelar i Danilo Pantić biti spremni za Santa Klaru, a trener crno-belih otkriva da njih dvojica čine sve ne bi li počeli meč u četvrtak.

"Što se tiče Zdjelara, on svim silama pokušava da igra i da počne meč. On je sad na treningu i čekamo da vidimo izveštaj kakav će biti. Popodne će probati da trenira s nama i nadamo se dobrim vestima. Sa Pantićem je ista situacija, on je 8-10 sati dnevno na terapijama i ima veliku želju da igra. I mi ćemo malo rizikovati i mislim da je sada pravi trenutak za to, da ćemo probati sa njima", rekao je trener Partizana.

Penali? "Nismo još vežbali penale, ne možemo da stignemo, ali hoćemo. Toliko smo ih vežbali ove godine i nadam se da ćemo biti spremni. Spremamo se za sve", poručio je Stanojević.

Trener crno-belih ocenio je da će revanš biti teži nego protiv prethodnog rivala Sočija, jer povoljniji rezultat ima portugalski tim.

"Mi smo ekipa koja ima iskustva u Evropi, imamo izuzetne navijače, jednu energiju koja nas pokreće. Sigurno je da ćemo igrati drugačije nego u Portugalu, otresitije i sa više rizika, biće zanimljiva utakmica sigurno", istakao je Stanojević.

Fudbaler Partizana Igor Vujačić ocenio je da ekipu očekuje težak meč, ali da se "nada da će pružiti dobru partiju, i da će na kraju slaviti".

Meč između Partizana i Santa Klare igra se u četvrtak od 21.00.

(Kurir sport)