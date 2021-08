UŽIVO, VIDEO: Partizan - Radnički (21.00), crno-beli žele da nastave pobednički niz

Sastavi:

Partizan: Stevanović – Živković, Saničanin, Vujačić, Urošević – Šćekić, Jojić – Terzić, Natho, Holender – Rikardo Radnički: Kahriman – Bjeličić, Micibući, Škrbić, Duronjić, Vujaddinović, Pejović, Mitrović, Arsić, Todorovski, Aksentijević.

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da je domaće prvenstvo jednako značajno kao i evropsko, kao i da je primarno ostati konkurentan za osvajanje titule:

’’Posle Evrope nam dolazi prvenstvo, gde je naša osnovna želja i cilj da ostanemo konkurentni za titulu. To sam uvek pričao, ne možeš da obećavaš ništa vezano za titulu, ali moraš da budeš što duže konkurentan. To iziskuje pobedu u svakoj utakmici, nemaš prava na kiks i tako se ponašamo i razmišljamo. Želim da promenim određene igrače, kao i do sada, da izvučemo maksimum iz svakog igrača. Svi znamo koliko je ovo važna svaka utakmica. Izjednačavam Evropu i domaće prvenstvo i tako ulazimo i u ovu utakmicu. Danas dižemo trening, imaćemo trening sutra pre podne. Maksimalno smo spremni i koncentrisani. Nadam se da igrači nisu individualno slavili, nego da su se odmorili. Mislim da smo dobar i karakteran tim, bilo bi neozbiljno. Može da se dogodi da ne pobedite, ali ako je pristup kako treba, ako napadamo, ako je energija kao što je bila do sada... Ne znate da li ćete pobediti, nije lako pobeđivati stalno, ali kako igramo kako treba, ako je Partizan kakav treba, šta god da bude... Ubeđen sam da će tako izgledati, a da li ćemo pobediti, ne znam. Nišlije su raskinule saradnju sa trenerom Stankovićem, predvodiće ih Vladimir Đorđević, a uvek je nezgodno kada igrate protiv trenera koji prvi put vodi ekipu. On je iz omladinske škole i ima veliko iskustvo kao igrač, ne znamo na koji način će igrati, ali znamo koje igrače imaju i u odnosu na to ne mogu da nas iznenade. To je ekipa koja je projektovana za prvi deo tabele, nisu ih ispratili rezultati, igra je bila korektna, imaju dosta dobrih i iskusnih igrača.’’

Meč 7. kola Linglong Tire Super lige Srbije između Partizana i Radničkog iz Niša igra se u nedelju 29. avgusta 2021. godine, sa početkom u 21:00 čas.

Kurir sport