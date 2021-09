PARTIZANOVO LAVLJE SRCE! Noć koju Grobari nikad neće zaboraviti: Najluđa evropska utakmica u istoriji crno-belih! VIDEO

Crno-beli su 27. septembra 1989. godine u Glazgovu izgubili od Seltika 4:5 u revanšu šesnaestine finala tadašnjeg Kupa pobednika kupova, ali su prošli dalje, jer su prvi meč dobili rezultatom 2:1.

Neko će reći da je luđi bio trijumf protiv Kvins park rendžersa pet godina ranije kada je sa 4:0 u Beogradu anulirano 2:6 iz Engleske, ali ovaj u Škotskoj dobija na težini, jer je ostvaren u poslednjim trenucima meča.

Prvih 90 minuta odigrano je u Mostaru, jer je Partizan bio kažnjen zbog divljanja navijača na meču sa Romom sezonu ranije, pa je morao da bude domaćin više od 200 kilometara daleko od Beograda.

Golove za crno-bele na stadionu pod Bijelim brijegom postigli su Goran Milojević i Milan Đurđević u 21. i 55. minutu, a strelac za goste bio je Tim Galovej u finišu prvog poluvremena. A onda je usledilo ludilo u Glazgovu, pred oko 50.000 Seltikovih navijača. Ostalo je zapisano kako je tada novi trener Partizana Ivan Golac motivisao igrače pred utakmicu. Moral im je podigao rečima: "Zgazite tu boraniju!"

foto: Beta

I krenulo je sjajno po crno-bele, jer ih je Budimir Vujačić već u osmom minutu doveo u vođstvo. Međutim, Seltik je imao neverovatnog Poljaka Dariuša Đekanovskog. Prva dva od ukupno četiri gola te večeri dao je u 25. i na početku drugog poluvremena za preokret. Seltik nije dugo imao prednost, jer je samo dva minuta kasnije Aleksandar Đorđević izjednačio.

Đekanovski je u 55. minutu ponovo doveo domaćina u vođstvo (3:2), ali je novo izjednačenje doneo Milko Đurovski već u 61. Usledila su zatim dva pogotka igrača Seltika, Endija Vokera u 65. i ponovo Đekanovskog u 80. Seltik je došao do željena dva gola viška (5:3), koja su ga vodila u osminu finala, i do delirijuma na tribinama. Međutim, igrao se 90. minut kada je Predrag Spasić centrirao sa levog krila, Đurovski vratio do Slađana Šćepovića koji je loptu glavom poslao u mrežu za konačnih 5:4!

Partizan je prošao dalje!

Taj meč u Glazgovu ostao je zauvek u srcima navijača crno-belih. Te večeri za plasman u osminu finala KPK izborio se sledeći sastav: Pandurović, Vujačić, Stanojković, Petrić, Spasić, Milanič, Đorđević (od 79. Bajović), Milojević, Bogdanović (od 62. Đurđević), Šćepović, Đurovski. Partizan je i u narednoj rundi odigrao lud dvomeč, sa Groningenom, jer je posle poraza u Holandiji od 3:4, u Humskoj pobedio 3:1, ali je u četvrtfinalu zaustavljen od Dinama iz Bukurešta.

U Rumuniji je izgubio 1:2, a onda i 0:2 u revanšu u Podgorici (tadašnjem Titogradu), gde je bio domaćin zbog nove kazne za divljanje navijača protiv Groningena.

Kurir sport