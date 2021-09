MI SMO ZVEZDA! Stanković: Momenat nije najbolji, ali nema izgovora!

"Momenat nije najbolji, ali mi smo Crvena zvezda ja neću tražiti izgovore, bilo kakve odstupnice. Mi imamo momke koji su željni utakmica, i sigurno će odmeniti lidere ekipe. Nadam se da ćemo se zadržati na ova četiri igrača i da više nećemo imati problema, da što pre preguramo ovaj momenat", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

Fudbaleri Zvezde gostuju u četvrtak ekipi Ludogoreca, u meču drugog kola Grupe F Lige Evropa.

Klub je u sredu saopštio da su četiri igrača zaražena korona virusom, to su golman Milan Borjan, odbrambeni igrači Miloš Degenek i Aleksandar Dragović, kao i vezni igrač Aleksandar Katai.

U Bugarsku će Zvezda putovati sa dva golmana Zoranom Popovićem i Milošem Gordićem, a ekipa će na put krenuti danas.

"Mi bi putovali ranije, ali zbog novonastale situacije hteli smo da vidimo broj putnika", dodao je Stanković.

On je ocenio da trener Ludogoreca dosta rotira formacijski i igrački, ali i da ne veruje da će doći do nekog iznenađenja, iako i to postoji kao mogućnost.

"Kada dođe trenutak za utakmicu zaboraviš ono što nemaš, i fokusiraš se na ono šta imaš. Spremili smo dve-tri varijante radili smo juče, radićemo i danas. Idemo na pozitivan rezultat, u toj Ligi Evropa imamo dva teška gostovanja, ja bih Ludogorec svrstao u nivo Brage.

Trener crveno-belih rekao je i da niko u klubu nije razmišljao o meču sa Ludogorecom, kroz prizmu dvomeča sa bugarskim timom u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2016. godine, kada je Ludogorec eliminisao Zvezdu.

U tim se nakon povreda vraćaju Milan Pavkov i El Fardu Ben, a Stanković je rekao da će danas posle treninga znati koliko će moći da igraju.

Šef stručnog štaba Zvezde istako je "da bi za njega pozitivan rezultat bio i nerešeno, iako ekipa ne zna da igra tako, već uvek ide na pobedu".

Na tabeli Grupe F Zvezda sa tri boda zauzima prvo mesto, dok danski Mitjiland i Ludogorec imaju po bod, a Braga na poslednjem mestu nema nijedan bod.

Meč između Ludogoreca i Zvezde na programu je u četvrtak od 21.00.

Beta