TADIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O SPORNOJ SITUACIJI: Oštećeni smo, bio je čist penal! VIDEO

Kapiten naše fudbalske reprezentacije Dušan Tadić tvrdi da je Srbija ozbiljno oštećena na meču protiv Luksembrga u sedmom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Orlovi su uz dosta muke stigli do nova tri boda, pošto su na gostovanju savladali Luksemburg rezultatom 1:0, a meč je obeležila i jedna sporna situacija koja se dogodila u finišu prvog poluvremena.

Golman Luksemburga je srušio kapitena Srbije Dušana Tadića u šesnaestercu, ali ni pored VAR-a penal nije dosuđen za naš tim.

"Čist penal nam nisu svirali, primio sam loptu, golman je istrčao, pokušao sam da rolam brzinski, on je malkice zakačio loptu, ali me udario po kolenu. Videlo se da je hteo da me spreči da nastavim igru, ne znam kako nije sviran penal", rekao je Tadić.

Srbija posle sedam odigranih utakmica ima 14 osvojenih bodova. Orlovi su trenutno lideri na tabeli sa jednim bodom više od Portugala, koji ima utakmicu manje.

Kurir sport