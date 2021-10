BOSANSKI FUDBALER NA UDARU JAVNOSTI: Miralem Pjanić vulgarnim komentarom slavio odlazak Kumana iz Barselone

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić verovatno je najsrećniji posle vesti da je Ronald Kuman dobio otkaz u Barseloni.

Pjanić nije uspeo da se nametne u Barseloni, u koju je za 60 miliona evra stigao iz Juventusa. Pošto nije bio u milosti Kumana prosleđen je na pozajmicu u Bešiktaš.

"Treba znati kad pustiti go..a da odu", piše zlatnim slovima na slici koju je Planić objavio na društvenim mrežama.

foto: Printskrin

Pjanić je u jednom intervjuu rekao da Kuman nije želeo ni da razgovara sa njim.

"Došlo je do tačke kada sam počeo igrati manje i tada su stvari postale komplikovane. A kada bih igrao, bilo je teško fizički i mentalno jer to je ubijalo moje samopouzdanje, nisam imao komunikaciju sa Kumanom. To je bilo čudno jer trener je onaj koji govori ko igra, a ko ne igra, ali postoje različiti načini kako se to odradi. Ja prihvatam sve, ali uvek volim da se stvari kažu u lice. Ispalo je kao da se ništa nije dogodilo i kao da je meni 15 godina", rekao je vezni igrač reprezentacije BiH.

Kurir sport