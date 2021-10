HAJDUK ŽELI KAO PARTIZAN! Splićani "PREPISUJU" od crno-belih: To je jedini način!

Posrnuli velikan želi da se vrati na staze uspeha i skladno tome napravio je dugoročnu strategiju.

Ove sezone je Hajduk je barem za sada pretendent za titulu i ujedno želi da sledi primer Partizana.

"Hajduk je trenutno 140. klub u Europi. Za sve hrvatske klubove, pa tako i Hajduk ključ je igranje evropskih takmičenja. Prihodi od UEFA izuzetno su važni klubovima, diže se vrednost igrača, a tu je i borba za nacionalni koeficijent. Hajduk je proteklih pet sezona igrao samo kvalifikacije Lige Evrope i nismo zadovoljni time", kaže Goran Kožulj, iz kompanije "Diloit", koja je radila plan zajedno sa klubom.

Iz Hajduka uveravaju da mogu da budu između 80. i 100. pozicije na UEFA listi.

"Prošle godine je Milan bio 80, a Maribor je s pet miliona evra 100. To je primer da klubovi s velikim budžetom upadnu na niži nivo, a i klubovi s malim budžetom, poput Maribora, dođu do dobrog rezultata. Uzeli smo primer Rapida, Partizana, Legije i AZ Alkmaara. Hajduk i uprava moraju da razmišljaju kako da dođu do budžeta od barem 20 milona evra kako bi došli do željenog cilja", rekao je Kožulj.

Ključ je i u poboljšanju omladinske škole, odnosno ulaganje u infrastrukturu za mlađe selekcije.

Hajduk želi da prekine dominaciju zagrebačkog Dinama i ujedno napravi iskorak u Evropi, čiji deo u grupnoj fazi nije bio još od 2010. godine kada je igrao Ligu Evrope.

