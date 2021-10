POSLE DEBAKLA U KUPU: Nagelsman se na klupu Bajerna vraća u meču protiv Benfike

"Ako sve bude po planu, biću na klupi", rekao je danas Nagelsman na video konferenciji.

Nagelsman, koji je prošle nedelje dobio pozitivan test na korona virus, prema pravilima mora da provede 14 dana u karantinu.

Bajern bi pobedom u utorak na svom terenu protiv lisabonskog kluba osigurao plasman u osminu finala Lige šampiona, pošto je u Grupi E trenutno vodeći sa devet bodova iz tri meča.

Lider Bundeslige neće moći da računa na 34-godišnjeg trenera u subotnjem meču na gostovanju kod Union Berlina.

U njegovom odsustvu sa klupe, Bajern je u sredu na gostovanju poražen u šesnaestini finala Kupa Nemačke, od ekipe Borusije Menhengladbah sa 5:0.

"To ne sme da se ponovi, to boli. U sredu smo imali iskustvo iz kojeg ćemo izvući pouke", rekao je on.

