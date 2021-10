STANOJEVIĆ ZOVE GROBARE DA POMOGNU PARTIZANU: Nemoguće je da pobedimo sve do kraja! VIDEO

Stanojević ne krije da ga jer obradovao poraz Zvezde, ali ne veruje ni da Partizan može non stop da pobeđuje.

"Prirodno je da nam znači kada Zvezda ne pobedi, kao što i njima ne znači kada mi ne pobedimo. Njihov kiks nam daje još jedan impuls da idemo još jače. Ali, ne može da se dobije svaka utakmica. Nemoguće je. Mi nećemo pobediti sve do kraja, to je nemoguće. Samo što uvek kažem igračima da možemo da izgubimo, ali samo na određene načine. Može da se izgubi i izgubiće se da li zbog terena, vremena, umora, protivnika, ali naša energija mora da bude na maksimumu, da uđemo u meč tako da svi to vide, osete. Mi se ne opuštamo, ja sam uvek obazriv, poštujemo svakog protivnika. Ali, tek je 15. kolo prvenstva", izjavio je Aleksandar Stanojević.

Stanojević potencira koliko je njemu i igračima bitna podrška navijača.

“Imamo izuzetnu podršku, srećan sam kada su nas navijači bodrili, recimo, protiv Flore i kada nam nije išlo kako smo želeli. Ali, mislim da bi trebalo 'grobari' da prepoznaju ovaj trenutak, da dođu u većem broju, jer smatram da smo to zaslužili po odnosu, načinu igre. Ima malo razočaranja što nismo u većem broju svi zajedno. Nismo ni pola prvenstva prošli, imamo tešku borbu pred nama, pa nam je potrebna veća i jača podrška. Mi nismo ušli u Ligu Konferencije, nego su nas navijači uneli podrškom protiv Sočija i Santa Klare. To nam i sada treba", poručio je Stanojević.

Kurir sport