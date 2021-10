PSŽ STAO U ODBRANU NAJVEĆIH ZVEZDA: Ne možete tako da pričate o Mesiju, Nejmaru i Mbapeu

- Mesi je proveo više vremena sa reprezentacijom nego s nama. Uz toliko putovanja, normalno je da problem postoji, objasnio je Leonardo.

- Nisam zabrinut… Ljudi misle da ne znamo ništa o igračima, da oni rade šta žele. Ali to nije istina. Ako im ne ide, onda razgovaramo s njima. Nikada nam nije nedostajalo želje. Ne možete tako da pričate o Mesiju, Mbapeu, Nejmaru… I Ramosu. Znali smo da ima problem kada smo ga doveli. Ne sviđaju mi se kritike na naš račun. Možete reći da nismo dobri, ali neki komentari su prestrogi. Reći da naš trener ne razume fudbal ili da su igrači koje smo doveli očajni, to nema smisla. Pojedini ljudi žele da se proslave preko PSŽ.

Sportski direktor kluba iz Pariza svestan je da ekipa može i mora mnogo više.

- Moramo da napredujemo, to je jasno. Ali je ova situacija i normalna, s obzirom na to šta nam se dogodilo. Neki igrači su došli u završnici prelaznog roka, dogodile su se velike promene. Nismo tamo gde želimo da budemo, ali tim naporno radi i to je važno.

Kurir sport