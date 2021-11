ZVEZDA PRED VELIKIM ISPITOM: Omladinci spremni za Empoli

Propustio je revanš utakmicu protiv Sent Patrika Stefan Melentijević usled dobijenog crvenog kartona u Irskoj, ali sada je spreman da ponovo uz Lekovića čini neprobojan bedem do Zvezdinog gola.

- Daćemo sve od sebe i nadam se da će nas naša igra i borba dovesti do toga da rezultat bude pozitivan. Atmosfera u ekipi je odlična. Do sad smo obe utakmice u Ligi šampiona za mlade pobedili i imamo mnogo samopouzdanja pred meč koji sledi. Mislim da bi koncentracija i posvećenost detaljima moglo da bude ono što će da presudi u sredu. Empoli je dobra ekipa, italijansko prvenstvo za mlade je jedno od najboljih na svetu, ali mi smo Zvezda i moramo da se ponašamo tako. Ne želim da se bavim prognoziranjem, hoću samo napadački da odigramo i nadam se da će biti što više ljudi na stadionu, te da će nam to dati vetar u leđa - rekao je Melentijević.

Jedan od najzaduženijih za ofanzivnu liniju tima biće mladi Uroš Branković za koga je povreda definitivno prošlost.

- Biće to pre svega jedno prelepo iskustvo. Prošli smo prvi krug i šteta bi bilo da sad ispadnemo, tako svi u ekipi razmišljamo, želimo da damo maksimum i priželjkujemo pobedu. Osećam se odlično i mogu da kažem da je povreda prošlost. Iz utakmice u utakmicu dobijam sve više samopouzdanja i to je ono što mi je u ovim trenucima najvažnije. Kao što sam rekao i pre povrede - nastaviću tamo gde sam stao i spreman sam da to pokažem već u sredu. Mislim da bi timska igra mogla da napravi razliku u našu korist. Voleo bih da bude što više ljudi na tribinama, to će mnogo da nam znači - zaključio je Branković

