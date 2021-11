ŽOZE MURINJO LJUT KAO NIKAD: Bolje da više ništa ne kažem

Trener Rome Žoze Murinjo nije mogao da sakrije bes posle poraza u derbiju od Milana (1:2) u Rimu.

Murinjo je po svom običaju apostrofirao sudije za neuspeh, rekavši da njegov tim nije dobio poštovanje koje zaslužuje.

Portugalac se žalio na dosuđen slobodan udarac posle kog je Ibrahimović postigao vodeći gol za Milan. Zatim se žalio na dosuđen penal za Milan, pa nedosuđen penal za Romu.

"Čestitam Milanu. Ne želim ništa više da kažem, jer ako kažem, onda neću biti na klupi u sledećoj utakmici. Malo sam razočaran nedostatkom poštovanja prema našim navijačima i svima koji vole ovaj klub. Imali smo taj respekt, u utakmici u kojoj nismo igrali sjajno, ali ako ništa drugo, dali smo sve da se vratimo u igru. To poštovanje, koje smo mi iskazali, nisu nam ukazali drugi. To me nervira. I to je sve što imam da kažem", rekao je Murinjo posle utakmice.

Kurir sport