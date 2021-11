ČUVENI TRENER LIMENI ZAPLAKAO! Svi se sećate njegovog "Draganaaa", mladi fudbaler je imao POTRESNU SUDBINU!

Poznati srpski jutjuber Nikola Milošević - Đota, čiji kanal na ovoj platformi ima preko milion pretplatnika, objavio je razgovor koji je letos snimio sa trenerskom internet senzacijom iz Ratkova - Svetislavom Stevanovićem Limenim.

Popularni Limeni je na stadionu "Grbavica" u Odžacima otvorio dušu. Ispričao je potresnu priču o čuvenom Draganu, govorio o svojoj fudbalskoj karijeri i otkrio šta bi uradio da je selektor Srbije.

Limeni je postao popularan kada se pre više od 13 godina na internetu pojavio snimak na kom se doziva Dragana i nervira se što se njegovi igrači ne rade ono što im je rekao.

"Kad smo igrali jednu od najbitnijih utakmica u kadetskom rangu. Pobedili smo sa 1:0, a Dragan je dao gol u 80. minutu. Kada je Dragan dao gol zajedno smo proslavili, nažalost, on je ostavio fudbal", uzdahnuo je Limeni.

Kroz suze je objasnio da mu je Draganova odluka teško pala. Mladi fudbaler nije imao novca ni za kopačke, pa je odlučio da napusti ovaj sport.

"Pogodila me je jedna strašna situacija. Igrali smo za titulu prvaka Somborske lige, izgubili smo 1:0. Kada smo ušili u svlačionicu pred meč, Dragan mi je u poslednjem momentu rekao da nema kopačke. Utakmicu smo izgubili, igrao sam bez Dragana", otkriva 84-godišnji Stevanović.

Pomogao je mnogima da izađu na pravi put, naprave uspešne karijere, ali nisu umeli to da cene.

"Mnogi moji igrači su imali sjajne karijere, neki su igrali i za Bugarsku reprezentaciju, ali niko Limenom nije rekao ni "hvala". Nikada ništa nisam tražio, samo sam tražio da poštuju ono što sam stvarao godinama", razočaran je Limeni.

Na pitanje kako bi se snašao u ulozi selektora, Limeni otkriva:

"Ja bih davao savete Piksiju, a on bi radio sve. Naravno, ja bih sastavljao ekipu, zato što po mojim zamislima igraču treba mnogo slobode, a oni koju su mnogo plaćeni bi imali poseban tretman".

Šamar

Zbog jednog nepromišljenog poteza koji je napravio na utakmici se i danas kaje.

Limeni je na jednom meču dobio crveni karton jer je ošamario protivničkog trenera.

"Jednom sam samo bio iskjučen u svojoj trenerskoj karijeri. Protivničkom treneru sam rekao da prekršaj nije bio na tom mestu gde je sudija pokazao, on mi je nešto dobacio. Oni su izjednačili na 3:3 iz te situacije i nezasluženo uzeli bod. Ja sam dotrčao do njihovog trenera i udario mu šamar. Nisam smeo to sebi da dozvolim", iskren je Limeni.