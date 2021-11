DALIĆ POSLE PLASMANA NA SP: Ostvarili smo cilj, sreća prati hrabre!

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić rekao je da je njegova ekipa danas ostvarila cilj plasmanom na Svetsko prvenstvo u Kataru i da sada može godinu dana na miru da se priprema za to takmičenje.

"Čestitam momcima na sjajnoj utakmici i svima koji su igrali u kvalifikacijama. Hvala stručnom štabu, Savezu, naravno i navijačima. Ostvarili smo cilj, sada imamo godinu dana da se na miru spremamo za Katar. Ovo su najbolje kvalifikacije u istoriji, uz one za Evropsko prvenstvo 2020. godine i one Slavena Bilića 2008. po učinku", rekao je Dalić, prenela je Hina.

Hrvatska se danas direktno plasirala na Svetsko prvenstvo 2022. godine, pošto je u Splitu pobedila Rusiju sa 1:0, u poslednjoj utakmici u kvalifikacijama. Hrvatska je pobedila autogolom Fjodora Kudrijašova u 81. minutu. Dalić je rekao da je ključno bilo to što njegova ekipa "nije gubila glavu".

"Dominirali smo, napravili niz prilika, ali nismo uspeli da damo gol na vreme. Nismo upali u nervozu. Rusi su pokušali s agresivnijom igrom, ali mi smo lako izlazili na kraj. Bilo je pitanje kada ćemo postići gol. Nismo odustali ni jedne sekunde. Imali smo sreće, Rusi nisu, ali u prethodnim utakmicama su oni imali više sreće", naveo je on.

foto: Profimedia

"Nismo im dali ništa. Pritiskali smo ih visoko, nismo dopustili nijednu situaciju. Znali smo da smo kvalitetniji, a to smo morali da pokažemo na terenu. Rusija danas nije uspela pokaže svoj kvalitet," dodao je. Dalić je rekao da je bila teška utakmica, ali da "sreća prati hrabre".

"Bila je teška utakmica, bilo je teško gledati. Pok ušavali smo, a kada se teren natopio bilo je sve teže. Ali, sve nam se vratilo, to smo i zaslužili. Sreća prati hrabre. Za mene ;je ovo bila najvažnija utakmica, ali svaka koja dolazi je najvažnija. Moja vera u igrače je ogromna, ovako je moralo da se završi", ocenio je on.

Kako je prenela Hina, Dalić je posle plasmana na Svetsko prvenstvo zaplakao.

"Pao mi je kamen sa srca, bilo je teško, stresno. Ovo su velike pobede, pobedu poklanjam iskrenim i vernim hrvatskim navijačima. Kao i Vukovaru i Škabrnji. Mi smo svoj posao obavili za sebe i za svoju domovinu", rekao je on.

foto: Profiemedia

Naveo je da je njegova ekipa imala problema u kvalifikacijama pošto je posle Svetskog prvenstva u Rusiji, na kome je zauzela drugo mesto, postala "prekomotna i presigurna".

"Tu sam grešio, no to je bilo ljudski. ;Nisam bio na nivou u smislu promena i forme igrača ali to sam zaustavio. Posle Evropskog prvenstva smo napravili neke stvari, pojačali kriterijum. Nismo trpeli govor tela kod nekih igrača koji su nakon toga postali bolji. ;Nikome nisam zatvorio vrata reprezentacije. Spreman sam razgovarati, oprostiti. Svi su u reprezentaciju dobrodošli", rekao je.

Dalić je postao prvi hrvatski selektor koji će voditi reprezentaciju na tri velika turnira, posle Svetskog prvenstva u Rusiji i ovogodišnjeg Evropskog prvenstva. "Ponosan sam, to je čast. Ovo što sam danas doživeo to nema cenu. Nisam očekivao da ću biti selektor pet godina. Ovo je najlepši posao koji ću raditi u životu", rekao je Dalić.

"Medjutim, nakon prvog poraza biće - on ništa ne zna," dodao je uz osmeh Dalić.

Hrvatska je zauzela prvo mesto u Grupi H sa 23 boda, dok je Rusija druga sa bodom manje i za plasman na Svetsko prvenstvo igraće u baražu.

Kurir sport