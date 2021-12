NEVEROVATNA KARIJERA O KOJOJ ĆE SE DUGO PRIČATI: Pre 10 godina bio najskuplji Englez svih vremena, danas igra za "kikiriki"

Pre deset godina Liverpul je Njukaslu platio 41 milion eura za Endija Kerola i učinio ga tada najskupljim engleskim fudbalerom svih vremena.

Iako danas to nije velika cifra za fudbalera, ali u to vreme je bio rekord. S rekordom su došla i velika očekivanja, kerol je stigao u Liverpool kao naslednik Fernanda Toresa, ali to nikad nije opravdao.

Godinu dana kasnije napustio je Enfield i potpisao za Vest Hem gde je igrao sve do 2019. kada se kao slobodan igrač vratio u Njukasl. Danas 32-godišnji napadač nosi dres Redinga u Čempionšipu, koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Veljko Paunović.

foto: Profimedia

Ostrvskim medijima bilo je interesantno da nekad najskuplji Englez igra u drugoj ligi pa su saznali i koliko tamo zarađuje. Kerol u Redingu ima primanja od svega 4000 funti mesečno.

U Liverpulu je primao 4.9 miliona evra za 12 meseci, u Vest Hemu 5.5 miliona evra godišnje, dok je u zadnje dve godine u Njukasl ukupno zaradio 9.2 miliona evra.

U Redingu će do kraja sezone zaraditi 28.000 eura…

