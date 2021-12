MINO RAJOLA OTKRIO: Haland bi na leto mogao da napusti Borusiju Dortmund!

Fudbaler Borusije iz Dortmunda Erling Haland mogao bi na leto da napusti klub i predje u jedan od najvećih evropskih klubova, rekao je danas njegov menadžer Mino Rajola.

Rajola je nemačkom radiju Sport1 rekao "da postoji dobra šansa da Erling Haland napusti Borusiju Dortmund na leto 2022. godine".

"Možda sledećeg leta, možda leta posle tog. Ali postoji velika šansa da ode predstojećeg leta. On može i on hoće da nastavi da napreduje. Bajern, Real, Barselona, Siti, to su veliki klubovi u koje može da ode", naveo je on.

Halandov ugovor sa Dortmundom ističe 2024. godine. Otkako je 2020. godine iz Salcburga došao u klub, postigao je 74 gola u 72 utakmice, odnosno 23 gola u 20 mečeva u Ligi šampiona.

foto: Profimedia

U njegovom ugovoru postoji otkupna klauzula od 80 miliona evra, koja može da se aktivira od sledeće godine.

Rajola je naveo da će se u narednim mesecima sastati sa upravom Dortmunda.

"Reći ćemo im kako mi vidimo stvari, a oni će nam reći kako ih oni vide. Odluka neće biti doneta ove zime", dodao je.

Haland je u 51 utakmici u Bundesligi postigao 51 gol.

On je pet nedelja bio povredjen, a za to vreme Dortmund je ispao iz Lige šampiona i igraće na proleće u Ligi Evropa.

Takodje, bez njega, reprezentacija Norveške nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

