KAD JE ČUO ZA NJIHOVU VEZU, SNEŽIN BRAT IŠAMARAO BORJANA Bukvalno ga dohvatio preko stola pa nastao haos u kafiću KURIR TELEVIZIJA

Pred našim kamerama otkrili su detalje iz braka, anegdote iz perioda zabaljanja, a kao iznenađenje u program se uključio i Snežin brat Nenad Filipović.

On je otkrio da mu je Milan od same pojave bio "rak rana", budući da ga je "skinuo" sa gola popularnog kluba.

- Pre njihove veze desilo se to da na polusezoni dođe Milan u klub i skine me sa gola i preseli na klupu za rezervne igrače. To je meni jako teško palo. Bio je to najteži period u mojoj karijeri. I posle dva, tri meseca našeg zategnutog odnosa imali smo jedan otovoren odnos u Nišu, gde mi je on saopštio da gaji ljubav prema mojoj sestri. Mene je to toliko pogodilo da je zaradio jedan šamar u tom trenutku. Naravno, ne zlonameran, ali to je bila kap koja je prelila čašu. To mi palo čak i teže nego skidanje sa gola - otkrio je Nenad. Dok je on govorio, Milan se sve vreme smeškao u studio, pa se nadovezao na tu priču i prepričao koji je haos nastao kada je Nenad saznao za ljubavnu vezu sa Snežom.

- Sedeli smo u kafiću i kad sam mu saopštio on me je bukvalno preko stola zakačio. Mislim, nije to bio pravi šamar, ali njemu je to baš teško palo. Posle smo se napili i tako - priča Borjan

