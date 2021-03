ZVEZDU ZANIMAJU SAMO TRI BODA! Stanković: Ne interesuju nas kalkulacije Voždovca!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da veruje da će Voždovac u predstojećoj utakmici Super lige Srbije dati sve od sebe, a da je na njegovoj ekipi da pruži odgovor na to.

"Ako je Voždovac računao da ne može da prođe (protiv Partizana u Kupu Srbije) to je njihova kalkulacija, verovatno su im bodovi u prvenstvu bitniji, tako da ja očekujem da će oni dati sve od sebe kao i svaka ekipa, a na nama je da damo odgovor", rekao je Stanković, prenosi klub.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju sutra ekipi Voždovca u utakmici 27. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su prvi na tabeli domaćeg šampionata sa 74 boda, dok je Voždovac na 11. poziciji sa 33 osvojena boda.

"Momci će odraditi jedan trening na veštačkoj travi, ništa specijalno taj jedan trening ne može da promeni, cilj nam je da osete podlogu i brzinu lopte, posle toga ćemo videti da li će to izgledati lepo ili ružno. Opet su 'samo' tri boda u igri, ako to bude i lepo i ružno nama je isti cilj, kao i u svim utakmicama do sada i da razmišljamo dalje", rekao je Stanković.

Stanković je naveo da na predstojećoj utakmici sigurno neće moći da računa na Sekua Sanoga i Aksela Bakajoka.

"Dijego se vratio u grupu, počeo da trenira, sigurno da njemu treba još malo vremena, ipak je bio van stroja dosta zbog korone. Nama je zdravlje igrača na prvom mestu, kada se on bude osetio spremno da odgovori svim zahtevima biće u timu", rekao je on.

Dejan Stanković je na utakmici protiv Mačve jubilarni 50. put prevodio crveno-bele.

"Ne znam, nisam se bavio time. Na drugima je da kažu da li sam bolji ili gori posle 50 utakmica", rekao je Stanković.

Nije mogao nekadašnji kapiten Crvene zvezde da izdvoji najdraži momenat u prethodnih 50 duela.

"Svaki mi je najdraži, jer živim za svaki dan i uživam u svakom danu. Raditi sa ovim momcima svaki dan je privilegija i srećan sam zbog toga", zaključio je Stanković.

Utakmica Voždovac - Crvena zvezda igra se sutra od 16.05.

Beta

Kurir