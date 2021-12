"ENGOLO KANTE, KAŽETE?!" Stanojević otkrio transfer planove Partizana: Strani napadač trebalo, ali NEĆE DOĆI, tražimo veznog!

Stanojević je, pričajući o predstojećem prelaznom roku, poručio da crno-beli neće biti previše aktivni. On je otkrio da je bilo u planu da dođe jedan strani napadač, ali da se to neće desiti.

- Uvek možete da dovedete dobre igrače, gledamo ih iz našeg prvenstva i iz inostranstva. Ne volim da gomilam strance ako ne mogu da nam donesu razliku. Da se Marko Milovanović nije pokazao kako jeste tokom letnjih priprema i na utakmicama pred kraj jeseni, onda bi došao strani špic. Imali smo jednog spremljenog, ali sam sve stopirao. Zašto bih dovodio stranca, kad imamo našeg talenta od 17 godina - poručio je Stanojević.

Drugačija je situacija u veznom redu, a stručnjak je bio dobro raspoložen, pa je stigao i da se našali.

- Potreban nam je defanzivni zadnji vezni. Gledali smo četvoricu, petoricu, pratili i pregovarali. Sad ja vas pitam: šta je Partizanu potrebno, da mi pomognete. Imate Miloša Jojića, pogledajte njegov broj golova i asistencija, tu je Danilo Pantić koji dejstvuje kao „box to box“. Da li možemo da nađemo neke bolje? Engolo Kante, kažete? Možda... Dalje, zašto bih doveo stranca ako već imam Miloša Jojića i Aleksandra Šćekića kao profil „box to box“ fudbalera? Jedino ako neko ide. Imamo Sašu Zdjelara i Milana Smiljanića kao tipične zadnje vezne. E, to nam je neophodno - rekao je Stanojević i otpisao mogućnost da se u klub vrati Adem Ljajić, iako se o njemu pričalo prethodnih dana kao mogućem pojačanju.

- Kad se takav igrač pojavi – naravno. Tad kažeš: „Da, da, on nam treba“. To je nerealna priča. Ljudi iz kluba mi Ljajića nisu stavili kao opciju. Ako postoji mogućnost bio bih najsrećniji, međutim, znate gde igra.

foto: FK Partizan/Antonio Ahel

To što ne bi trebalo da bude puno dolazaka ne znači da neće biti odlazaka iz Humske.

- Igrač ako želi da ide naravno da ću ga pustiti. Da mi kaže: „Šefe, ne intereuje me titula“, rekao bih: „Nema problema - idi“. Kleo je hteo da nas napusti posle Lige šampiona, isto je bilo pet razlike. Ja sam ga pustio. To je ključ. Igrač ako hoće da ide – neka ide. Ako ostane – nije neprikosnoven. Mora da se izbori za mesto. Ko nije spreman na konkurenciju može da ide. Svi smo nebitni u odnosu na instituciju Partizana, uključujući i mene - poručio je Stanojević.

Kurir sport