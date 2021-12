PRIJATELJ KOJEM DUGUJE MNOGO! Mnogi ne znaju ko je Tadićev ČOVEK OD POVERENJA, Dušanova karijera bez njega ne bi bila ista!

Andreja Milutinović je stručnjak za oblast oporavka i pripremu fudbalera, a radio je sa brojnim poznatim igračima širom sveta.

Pored Dušana Tadića, kod njega su dolazili Đanluiđi Bufon, Luka Modrić, Aleksandar Mitrović, Aleksandar Kolarov, Andrej Jarmolenko i mnogi drugi.

Kapiten reprezentacije Srbije i Ajaksa o njemu govori pun emocija, a u razgovoru za Kurir istakao je da bi njegova karijera bila potpuno drugačija da nije bilo Milutinovića.

- Mnogo mi je pomogao rad sa njim. On je pre svega jedan od mojih najboljih prijatelja, a onda i moj čovek od poverenja koji vodi računa o mojoj karijeri. Sigurno je njegova velika zasluga za to što trajem toliko dugo. Beskrajno sam mu zahvalan na tome. On, bukvalno, u svakom pogledu pazi na moju karijeru i kao što sam rekao, bez njega ovo ne bi bilo moguće - rekao je kapiten Srbije.

Tadić i Milutinović na dodeli Zlatne lopte FSS 2016. godine foto: FSS

U 2022. godini Tadić će proslaviti 34. rođendan, a fizički je spreman da izdrži sve napore. Već tri godine vodi Kopljanike, a sjajnim partijama je za kratko vreme stekao status klupske legende i ne nazire se mogućnost da u skorijem periodu neko drugi postane prvo ime Ajaksa.

Pauza u prvenstvu Holandije traje do 16. januara, kapiten je od kluba dobio slobodne dane za vreme praznika i nema dilemu, najbolji su kada su kod kuće.

- Sigurno je da su ovde najlepši praznici, ne bih da ih poredim sa praznicima u Amsterdamu. Dobio sam slobodno od kluba, jedno sedam do 10 dana, malo ću da se odmorim, a usput i da treniram. Ići ću na Zlatibor sa porodicom i ovde ću biti u krugu porodice i prijatelja - kazao nam je Dušan Tadić.

Kurir sport / Aleksandar Knežević