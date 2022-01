MIHAILO RISTIĆ DIGAO FRANCUSKU NA NOGE: Levica me još dobro služi, ZVEZDA je moj život, a SRBIJA će biti hit na SP u Kataru

Mihailo Ristić igra u životnoj formi za Monpelje. Godinu 2021. zatvorio je golom protiv Anžea, a novu 2022. otvorio je pravom "lepoticom" protiv Strazbura u kupu. Bio je to projektil levom nogom, sa više od 20 metara, koji je digao čitavu Francusku na noge.

foto: Profimedia

Kurir je pronašao Mihaila Ristića u Monpeljeu, pričali smo sa njim o golovima, klubu, životu u Francuskoj, Crvenoj zvezdi, reprezentaciji, koroni i Leu Mesiju. Golčina protiv Strazbura i to razornom levicom.

- Tek posle utakmice, u svlačionici video sam snimak gola. Malo sam se šokirao, jer je pozicija bila prilično teška. Verujem u svoju levu nogu, još me nije izdala. Trebalo bi da se ubuduće više oslanjam na nju - sa osmehom je počeo razgovor za naš portal Mihailo Ristić.

Srpski fudbaler igra poslednjih šest meseci u dresu Monpeljea. Neizvesno je hoće li ostati u klubu, ili otići.

- Iskreno, ne znam šta će biti u budućnosti. Ima razgovora sa klubom, kao i gomile nekih drugih stvari. Ali, iskreno, nisam fokusiran na sve to. Trudim se da uživam na terenu, Monpelje mi je mnogo pružio i koristim svaki minut da im se odužim. Da li ćemo nastaviti saradnju, neizvesno je, videćemo...

foto: Profimedia

Francuska deluje sjajno za život. Prilično drugačija u odnosu na Srbiju, Rusiju i Češku.

- Svaka zemlja je speicifična na svoj način. Svaka ima nešto svoje. Kad sam ovde došao Petar Škuletić mi je rekao da ću sigurno napredovati, bez obzira na sve. I tako se i desilo. Bio je u pravu. Francuzi su posebni, što se fudbala tiče, sviđa mi se disciplina, posvećenost, profesionalizam. Cene ovu igru i drže fudbal na pravom mestu u društvu. Mislim da sam se prilično dobro snašao u Francuskoj. Ovo je teška liga, svoj sam na svome ovde, iskreno. Dobro mi je! (smeh)

Crvena zvezda ima nameru da vrati Mihaila Ristića.

- Što se tiče Zvezde, malo je to... Kako da vam kažem... Zvezdu gledam drugačije, nego druge klubove. Zvezda je moja emocija, moj život. Zvezdi nikada ne mogu da kažem ne! Koliko je realno da se vratim... Sve je otvoreno. Da je bilo kontakta, bilo je. Da je bilo priče, jeste... Videćemo.

foto: Starsport

Svetskom fudbalu ogroman problem pravi korona.

- Svi smo umorni od korone, od restrikcija, od novih tipova, čega god... Ceo svet! Francuzi prate sva pravila, slušaju sve što im se govori. Ovde je stanje blago rečeno pod kontrolom. Mada vidim da je opet počela da divlja po klubovima. Sad je i Mesi zaražen. To je problem za Pariz, dok svi ostali slave.

Dolazak Lea Mesija letos u PSŽ bila je glavna vest u svetskim medijima nekoliko dana.

- Mesi je čovek veći od fudbala! Čast je živeti u njegovom vremenu, gledati ga, a kamoli igrati protiv njega. Čovek je genije!

foto: Profimedia

Mihailo Ristić bio je jedan od srpskih junaka iz Lisabona.

- Jedno od najlepših večeri u karijeri i životu! Nestvarne scene. Da ne lažem, tek posle pola sata sam shvatio da idemo dalje. Kad je Mitar (Aleksandar Mitrović op.a.) ušao u igru razmišljao sam, daj jedan dobar centaršut, on ga daje i mi idemo dalje. Svi smo verovali u ono što radimo. Malo sam igrao u kvalifikacijama, ali sam jednako srčano sve proživljavao. Timski duh je sjajan. U reprezentaciji se baš dugo nije namestilo ovakvo jedinstvo i to se sve vidi na terenu. Ovo vam prenosim reči onih koji su mnogo duže od mene u reprezentaciji.

foto: Fss.rs

Očekivanja nacije su velika, posebno kada je Mundijal u pitanju.

- Koliko može Srbija u Kataru? Ne znam! Ko sam ja da dajem prognoze. (smeh) Lično, verujem u selektora i u ekipu. I u ono što imamo. Stvarno mislim da možemo u Kataru uraditi neke dobre i velike stvari.

foto: Marko Metlaš FSS

Kod Dragana Stojkovića fudbaleri igraju iznad svojih mogućnosti.

- Iz mog ugla. Moj prvi utisak, posle prvog okupljanja i treninga bio je da je on majstor fudbala. Savršeno razume igru, način na koji gleda fudbal. Mene je to oduševilo. Iskrenost, otvorenost i hrabrost da kaže neke stvari pre nego što se dese. To zaslužuje poštovanje. Vidi se da je ekipa sve prepoznala u njemu i svi smo kao jedan iza njega. Nas tek dobre stvari čekaju. Verujemo u sve što radimo, nije važno ko je na terenu. Nisam imao neku minutažu, ali veruj mi, kao da jesam.

Mihailo Ristić bio je član generacija mladih nada Crvene zvezde koja je klub digla iz pepela, zajedno sa Predragom Rajkovićem, Lukom Jovićem, Vukašinom Jovanovićem i Markom Grujićem.

foto: Starsport

- Svi smo odrasli zajedno u Zvezdi. Svaki dan smo bili skupa, od detinjstva, bukvalno. Iz mog ugla, kad ih vidim da su uspeli, puno mi je srce. Ostali su isti momci, kakvi su uvek bili. jednostavni, niko od njih nije digao nos. Drago mi je zbog toga. I to govori kakvi su ljudi. Ponosan sam na sve njih, jer nas je većina zajedno u nacionalnom timu. Izgleda to kao mala bajka, ali uživamo i najbolje je tek pred nama.

Mihailo Ristić igra po levoj strani, a kada ga je Miodrag Božović stavio na to mesto u Crvenoj zvezdi postojala je odbojnost. Sada se sve promenilo.

foto: Saša Pavlić

- Nisam nikada mislio da ne mogu da igram na levoj strani, samo sam smatrao da mogu više da pružim u sredini. Fudbal je danas takav, manje više nema pozicija, svi igraju sve. Nema podele. Ako si talentovan odgovorićeš na više pozicija. U Zvezdi mi se nije potrefilo da ja budem taj koga će izgurati na svojoj poziciji. Jednog dana ću, za nekoliko godina da se osvrnem na taj period. Zasad nema potrebe vraćati se na to, zahvalan sam svima koji su bili za mene. Za Grofa samo reči hvale i veliko poštovanje, jer taj period u Zvezdi je stvarno za pamćenje - zaključio je Mihailo Ristić svoj intervju za Kurir.

Kurir sport/Aleksandar Radonić