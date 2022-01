EKSKLUZIVNO! OHI ZA KURIR: Dolazim u Crvenu zvezdu da osvojim TITULU, jedva čekam da upoznam SRBE I SRBIJU

Veliko pojačanje Crvene zvezde Ohi Omojiudžanfo dao je ekskluzivan intervju za Kurir i poručio da sa velikim ambicijama dolazi u redove evropskog i svetskog šampiona iz 1991. godine.

Najbolji strelac prvenstva Norveške i trenutno prvi golgeter Evrope sa 27 golova pričao je koliko dobro poznaje istoriju i tradiciju novog kluba, otkrio je da je kao klinac bio u Akademiji Mančester junajteda, koliko zna srpski jezik i da li će crveno-beli uspeti da odbrane titulu u Srbiji.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kako ste stupili u kontakt sa Crvenom zvezdom?

- Zvao me je moj agent i rekao mi da je Crvena zvezda jedan od nekoliko klubova koji je zainteresovan za mene. Čim mi je pomenuo ime Crvene zvezde, odmah sam mu rekao da želim da dođem. Nisam ni želeo da znam ko me još traži. Vrlo brzo smo počeli pregovore, uspešno ih završili. Dolazim u Beograd pred prozivku za pripreme - otkrio je za Kurir Ohi (27).

Koliko ste upoznati sa bogatom istorijom i tradicijom Crvene zvezde?

- Neću reći da znam mnogo, ali znam ono što svaki ljubitelj fudbala zna. Generacija iz 1991. godine koja je osvojila Evropu i svet poznata je na celoj planeti. Skoro svaki igrač iz te generacije nastavio je karijeru u velikim klubovima kao što su Real Madrid, Juventus, Barselona... A osvajanje Lige šampiona zauvek će se pamtiti u istoriji fudbala. E, u taj klub dolazim. (smeh)

foto: Instagram

Koliko znate o Srbiji i Beogradu?

- Iskreno, ne znam mnogo. U školi sam malo učio o istoriji Jugoslavije i sukobu koji se tamo desio. Ali sada dolazim u Srbiju, pa ću pokušati da naučim još više.

Dolazite li u Beograd sami, ili porodično?

- Prvo dolazim sam. Da nađem stan, sve što mi je potrebno za život. Supruga i deca će mi se pridružiti kasnije. Plan je da zajedno živimo u Beogradu. Ne odvajam se od porodice.

Znate li da ste prvi Norvežanin koji će nositi Zvezdin dres?

- Oh! Vau! Nisam to znao! To mi zvuči odlično. Počastvovan sam što sam prvi Norvežanin koji će igrati za tako veliki klub.

foto: Profimedia

Šta imate zajedničko sa Ole Gunarom Solšerom?

- Ole Gunar Solšer me je doveo u Molde kada je bio trener tog kluba. Međutim, pre nego što sam uspeo da zaigram, Ole je otišao, jer je dobio ponudu od Mančester junajteda. Prvobitno je trebalo da se vrati, međutim, dobio je ugovor i ostao je na Old Trafordu. Kao klinac od 15 godina bio sam u Akademiji Mančester junajteda i tada sam sa Oleom imao dva zajednička treninga.

U Beogradu vas čeka još jedno veliko ime svetskog fudbala - Dejan Stanković. Šta znate o njemu?

- Radujem se radu sa Dejanom Stankovićem! On je legenda, bio je veliki fudbaler. Verujem da mogu mnogo da naučim od njega, tako da sam uzbuđen što ću raditi sa njim.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Koliko znate srpski jezik?

- Ne znam mnogo, sem osnovnih fraza kao što su - hvala, zdravo, dobro, izvini, kako ste, ćao, da, ne... Nadam se da sam ih sve tačno izgovorio. (smeh). Ali, kad dođem u Srbiju trudiću se da savladam jezik, koliko god budem mogao.

Vaš prijatelj Miloš Crnogorac otkrio je nedavno Kuriru da za inicijaciju u Crvenu zvezdu spremate pesmu na srpskom jeziku. O čemu se radi?

- Ha, ha, ha... To je bio nesporazum. Dao sam intervju za jedne novine u Norveškoj, a tamošnji novinar me je pitao znam li za tradiciju da i u Srbiji, kao i kod nas u Norveškoj novi igrači moraju da se novoj ekipi predstave sa pesmom ili plesom. Taj novinar se našalio sa mnom i rekao da moram pevati na srpskom. Ja sam prihvatio šalu i rekao - naravno da ću pevati na srpskom! (smeh) Teško će to da se desi, jer srpski ne znam dobro, a i kako da naučim tako brzo reči, pa još i da pevam. (smeh)

foto: EPA

Jesu li vam srpski prijatelji iz Norveške pomogli da se spremite za sve što vas čeka?

- Narano. Najviše Miloš Crnogorac kojeg znam od detinjstva. Rekao mi je da vam je ispričao kako smo se upoznali. (smeh) To je baš bilo ludo. Miloš mi je mnogo pomogao, objasnio mi je sve o Zvezdi, o navijačima, koliko je to veliki klub i kakva su očekivanja. Pričao mi je o pritisku i koliko je navijačima i svima u klubu važno da osvoje domaće prvenstvo i kup. Svestan sam svega, znam gde dolazim. Volim izazove i spreman sam za ono što me čeka u dresu Crvene zvezde.

Da li ste pratili utakmice Crvene zvezde?

- Da, jesam. Koliko god sam mogao. Gledao sam dosta utakmica da bih bio što spremniji.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Kako vidite stil igre Crvene zvezde?

- Sviđa mi se! Stvaraju mnogo šansi i često dominiraju nad rivalom. Nadam se da će me saigrači brzo prihvatiti jer se borimo za isti cilj. A, to je da Zvezda bude šampion!

Koliko znate o "večitom derbiju" i mečevima protiv Partizana?

- Moji srpski prijatelji su se potrudili da me dobro pripreme. (smeh) Naravno da znam, večiti derbi je najveća utakmica u Srbiji. I mi u Norveškoj znamo da je to jedan od najžešćih i najvrelijih derbija u Evropi. Svestan sam da znam koliko znači pobediti u takvim utakmicama.

foto: @starsport

Zvezda je u bodovnom zaostatku za Partizanom. Verujete li u odbranu titule?

- Naravno! Možemo i moramo da ostvarimo taj cilj. Crvena zvezda može da pobedi svakoga, samo ako budemo dosledni, vredno radimo i ništa ne shvatamo olako. Sa navijačima kakve imamo i koji uvek daju vetar u leđa sve je moguće.

foto: Profimedia

Da li biste voleli da dobijete poziv za reprezentaciju Norveške i da na leto zaigrate na Marakani protiv Srbije u Ligi nacija?

- Da, bilo bi zaista zabavno da za norvešku reprezentaciju igram protiv Srbije. I to još u Beogradu. Srbija ima sjajnu reprezentaciju sa igračima neverovatnih individualnih kvaliteta. Radujem se toj utakmici, bilo da budem igrač na terenu ili navijač na tribinama.

Ko bi po vama bio idealan protivnik u osmini finala Lige Evrope?

- Bilo bi zabavno dobiti za rivala tim poput Dortmunda ili Barselone. Ali, ako ne može nešto tako, onda neka bude Šerif! Ako prođu naravno, da im se osvetimo što su nas savladali u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

foto: EPA / Friedemann Vogel, EPA / Claudio Giovannini

Norveška ima Erlinga Halanda, a Srbija Dušana Vlahovića. Slični su igrači, ko je bolji?

- I Erling i Dušan su fantastični napadači. Dušan je trenutno najbolji strelac u Seriji A i sjajno je igrao za Fjorentinu. Taj podatak dovoljno da govori koliko je dobar. Erlinga smo svi gledali u Ligi šampiona, tako da nema mnogo za reči za njega, osim da je jedan od najboljih napadača na svetu.

Ohi Omojiudžanfo čestitao je čitaocima Kurira predstojeće praznike:

- Srećan Božić, dragi ljudi i srećna vam Nova godina - objasnio je Ohi.

Kurir sport/Aleksandar Radonić