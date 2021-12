OHI GOVORI SRPSKI, JEDVA ČEKA DA OBUČE ZVEZDIN DRES I UPOZNA DEKIJA: Najbolji prijatelj napadača iz Norveške otkriva za Kurir

Ohi Omojiužanfo jedva čeka da dođe u Srbiju i obuče dres Crvene zvezde. To za Kurir tvrdi njegov prijatelj Miloš Crnogorac, Srbin koji je sa Ohijem prošao sve mlađe selekcije fudbalske reprezentacije Norveške.

Tokom leta Crvena zvezda je dogovorila saradnju sa trenutno najboljim strelcom na svetu, pošto je Ohi u prvenstvu Norveške, koje je završeno prošlog vikenda, dao 27 golova.

- Ohi je svestan da dolazi u ogroman klub! Baš tako doživljava Crvenu zvezdu. Jedva čeka da dođe! Čuo je za Zvezdine navijače, ambijent i atmosferu koju prave na stadionu. Dejan Stanković mu mnogo znači. Veliko je ime u fudbalu i srećan je što će raditi sa njim. Zanimljivo, Ohija je u Moldeu trenirao Ole Gunar Solšer, a sada ga čeka Stanković, dva velika imena svetskog fudbala - priča za Kurir Miloš Crnogorac i nastavlja:

- Rekao mi je da je spreman za sve što ga čeka u Srbiji. Svestan je koliko može, hoće da igra za Zvezdu. Imao je letos i druge ponude, ali je Zvezda njegov izbor. Ogromna mu je želja da zaigra u Ligi šampiona. Pre Nove godine doći će u Beograd. Naš zajednički prijatelj El Junusi ga je takođe učio srpskom. Zezaju me tako, preko naše "vots ap" grupe. Zovu me, pozdrave na srpskom, nekad sočno opsuju, pa se smeju.

Ohijev prijatelj nam otkriva kako se Norvežanin pripremao za dolazak u Zvezdu.

- Ohi zna srpski jezik, tačnije, više razume, nego što ga govori. Što se tiče Zvezde, sve prati. Gnjavio me je šest meseci da mu pričam o Zvezdi. (smeh) Ovde je teško pratiti utakmice iz Srbije, pa sam mu tražio video strimove. Igra utakmicu sa Moldeom, a dva ili tri sata pre toga gleda Zvezdu. Eto, toliko je posvećen novom klubu.

Miloš nam je otkrio kako se upoznao sa Ohijem i kako su postali najbolji prijatelji.

- Ma, smešno je bilo. Priča za neki film. Bilo je to na jednom lokalnom turniru, kada smo obojica imali 15 godina. U mojoj ekipi igrao je El Junusi, čuveni reprezentativac Norveške, danas igrač Sautemptona, inače moj najbolji prijatelj! I sad... Kako smo se Ohi i ja upoznali? Ja sam golman, ali volim da driblam. Dobijem loptu i vidim da Ohi trči prema meni. lako ga predriblam, on me udari. Otrpim... Opet ista situacija i opet me udari, ali žešće. Ja ga opsujem, onako po srpski... A, on se okrene i kaže mi - pazi šta pričaš! Na srpskom! Ja u čudu! Ne verujem šta mi govori.

Nastavlja Crnogorac zanimljivu priču.

- Svađali smo se tokom cele utakmice. Psovali! Kad se meč završio, skoro smo se potukli. Jedva su nas naši treneri razdvojili. Nismo se videli narednih šest meseci, a onda obojica dobijemo poziv za reprezentaciju Norveške. Vidim ga da mi prilazi. Ja se mrštim, a on me zagrli i kaže mi - gde si, brate! Kao da se ništa nije desilo. Tu se nađemo i postanemo nerazdvojni. Drago mi je što su on i El Junusi iz te naše generacije napravili velike karijere.

Norvežanin je pre dve godine dobio i prestižnu nagradu.

- Kao osoba, Ohi je jedan od najboljih koje poznajem. U Norveškoj je 2019. godine pobedio kao "rol model". To vam je kao ličnost godine u fudbalu u Norveškoj. Ima dobru dušu, uvek se smeje, nije ljut, nije incidentan, nije sklon svađama. Valjda je naučio sa početka karijere. Ha, ha, ha...

Ohi je dete iz mešovitog braka.

- Imao je trnovit put, iako je bio najveći talenat, najbolji strelac. Dolazi iz Holmlija, mesta gde ima najviše migranata. Tu je poznata fudbalska fabrika, odatle su izašli Hajtam Malesani, Adama Dijamande, Musa Miđe, koji je bio pola sata u Partizanu 2019, Čuma Lanene... Kao osoba je sjajan momak. Katolik. Vernik. Porodičan čovek. Otac mu je iz Nigerije, majka Norvežanka. Oženjen je Poljakinjom. Ima dvoje dece.

Ohi je dao zanimljivo obećanje za ono što ga čeka u Crvenoj zvezdi.

- Pre neki dan, izašao je njegov intervju u jednim norveškim novinama. Obećao je da će na inicijaciji u Crvenoj zvezdi pevati pesmu na srpskom. Nadam se da će biti video, da to vidim, pa da se smejem.

Pokušao je Miloš Crnogorac da Ohija uporedi sa nekim od svetskih napadača.

- Čudan je igrač, da tako kažem. Teško uporediv sa bilo kim. Mene najviše podseća na Tomasa Milera. Njemu je najviše sličan, mada ima svoj stil. Ima tehniku, dobro se služi levom i desnom nogom, veliki je borac, odličan u presing igri. Ubeđen sam da će posle Zvezde igrati u Bundesligi!

Ohi je vedrog duha, što potvrđuju sledeće reči Crnogorca:

- Pitao me je da li da mi donese Zvezdin dres. Rekoh mu, ne treba. Šta će mi, ja sam grobar (smeh). Zna on to, samo zeza.

Ohi jedva čeka derbi s Partizanom.

- Igrao je derbije u Norveškoj, između Rozenborga i Moldea i onaj najveći u zemlji, između Lilestrema i Valerenge. Ali, opet nije to ni blizu onoga što ga čeka u Srbiji. Svestan je kakvu draž i strast nosi "večiti derbi".

Ohi je navijao za Srbiju tokom kvalifikacija, a sad je srećan i zbog Lige nacija, jer će tokom leta Norveška igrati protiv Orlova, Švedske i Slovenije.

- Slao mi je poruke tokom kvalifikacija. Čuli smo se kada je Srbija prošla na SP u Katar, posle one lude utakmice i pobede u Portugalu. Mnogo mu je to značilo. Bio je baš srećan. Posle žreba za Ligu nacija se obradovao, voleo bi da bude u reprezentaciji Norveške i da igra protiv Srbije u junu na Marakani - istakao je Miloš Crnogorac.

Kurir sport/Aleksandar Radonić