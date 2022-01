PREDSEDNIK PARTIZANA POVUKAO PARALELU IZMEĐU USPEHA CRNO-BELIH I SRPSKOG FUDBALA: Vučelić istakao i MNOGO KOREKTNIJE SUĐENJE!

Partizan kreće da završi ono što je započeo, a na prvom okupljanju fudbalera u 2022. godini oni su imali šta da čuju od predsednika kluba Milorada Vučelića.

- Želim prvo da timu čestitam jesenju titulu. Kažu analitičari, koji su precizno to izračunali, da je ovo najbolja jesenja sezona u bogatoj istoriji Partizana. Da nikad nismo bili bolji. Naravno, to su činjenice, cifre i matematika, ali znam, živeći koliko je to moguće, sa vama, koliko je to pokriveno znanjem, zalaganjem, znojem, naporima, trudom i borbenošću koje ste pokazali na terenu u svim takmičenjima. I znam da je, naravno, prva želja osvajanje šampionske titule. Ali, u našem narodu postoji izreka: prvo skoči pa reci hop. Primenjeno na naš slučaj, mi smo u skoku, i to rekordnom, samo treba da kažemo hop - rekao je Vučelić.

Prvi čovek Partizana je posebno istakao da su se podudarili Partizanovi veliki uspesi i uspon srpskog fudbala, krunisan plasmanom na Svetsko prvenstvo u kataru ove godine. Svakako da za taj podvig ogromne zasluge pripadaju i selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju, koji je za kratko vreme napravio čudesan preokret.

- Nimalo slučajno, sinhrono sa uspehom reprezentacije, je i uspeh Partizana. Tome je doprinela vaša igra, vaš sistem koji je uveden, mnogo korektnije suđenje i niz drugih takmičarskih preduslova - istakao je Milorad Vučelić.

