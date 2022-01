SRBIJA PRED IMPERATIVOM POBEDE! Majes: Verujemo u naš kvalitet

"Mislim da ćemo sutra mnogo ozbiljnije delovati na terenu. Što se tiče Ukrajine, poštujemo ih cenimo njihov kvalitet pogotovo u tom trkačkom delu i fizičkoj duel igri. Jako su agresivni, ali verujemo u naš kvalitet, verujemo da imamo tu prevagu u tehničkom i taktičkom smislu", rekao je Majes, preneo je Fudbalski savez Srbije.

Futsal selekcija Srbije igraće sutra u Amsterdamu protiv Ukrajine, meč drugog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Srbija je u prvom meču poražena od Portugala sa 2:4, dok je Ukrajina izgubila od domaće selekcije sa 3:2.

Majes je dodao da su u reprezentaciji zadržali pozitivnu atmosferu i da su se ekipi priključili Ninoslav Aleksić i Nikola Matijević.

"Ohrabruje juče se Aleksić priključio, videćemo kakva je situacija sa njim 14 dana nije trenirao, imao je povredu skočnog zgloba. Taman kad je trebalo da počne da trenira dobio je koronu, medjutim ohrabrenje je u svakom smislu sigurno će moći da nam pomogne koliko toliko. Neosporno je da on to želi, i sigurno će na svoju želju izvući neki maksimum sutra", rekao je on.

"Za nas je jako bitna stvar i što će Matijević biti na raspolaganju, čekamo PCR do kraja, ali brzi testovi su pokazali da je negativan. Znači imamo dva igrača, pojačanja u rotaciji", ocenio je Majes.

Selektor Srbije istakao je da rezultat meča između Ukrajine i Holandije nije realan, kao i da je naredni rival za nijansu teži protivnik.

"Njima je mnogo bitnija utakmica, mi sutra ako sve bude išlo kako treba ništa ne odlučujemo. Znam i verujem da ćemo pobediti, ali ništa nije odlučeno, u poslednju utakmicu ćemo Holandija i mi ući sa dva boda, tako da idemo korak po korak. Imali smo danas sastanak pozitivan, na kojem smo zaključili da je možda sve ovo dobro. Ta utakmica sa Holandijom nas čeka u jednoj ozbiljnoj konkurenciji. Verujem u prolaz grupe, a onda očekujem i Jovana Lazarevića za četvrtfinale", zaključio je Majes.

Meč Srbije i Ukrajine na programu je u nedelju od 14.30.

Beta