NEPREPOZNATLJIV! GOLOBRAD, MRŠAV, ZUBI RAZDVOJENI Pogledajte kako je nekada izgledao MIŠIĆAVI Adama Traore, novi-stari igrač Barse

Adama Traore je novi-stari igrač kluba sa Kam Noua i pitanje je samo trenutka kada će ovaj trasnfer biti i ozvaničen.

Igrajući u Engleskoj Traore je na sebe skrenuo pažnju, pre svega zbog svoje građe. Traore je sjajno igrao u dresu Vulverhemptona što ga je i preporučilo za povratak "kući".

U međuvremenu se ovaj 26-godišnjak značajno promenio. Dok je bio član Barse bio je golobradi i mršavi dečko sa razdvojenim zubima na gornjoj vilici.

foto: Profimedia

Sada izgleda potpuno drugačije.

Nabildovano telo je njegov zaštitni znak. Prepozantljiv je i po pletenicama, a u međuvremenu je dobio i na brzini. Zanimljivo je da je Traore jednomprilikom izjavio kako ne provodi previše vremena u teretani već da je sve to samo genetika. Da li mu verujete?

Traore u Barselonu stiže na pozajmicu do kraja sezone uz opciju otkupa ugovora za 30 miliona evra. Španski mediji objavili su koliko će Adama zarađivati. Poznato je i to da ga je želeo Totenhem i nudio mu je 120.000 evra sedmično, a on je prihvatio Barseloninih 15.000 evra mesečno samo kako bi igrao u kojem je ponikao.

Traore je, dakle, dete Barselone, a u Engleskoj je od 2015. godine kada je iz Barselone B prešao u Auston Vilu. Nakon godinu dana potpisao je za Midlsbro, a od leta 2018. član je Vulvsa i čini se da je toj avanturi došao kraj.

Ove sezone Traore odigrao je 23 utakmice za Vulvse i postigao jedan pogodak.

Kurir sport