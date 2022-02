PUKLA BRUKA U TADIĆEVOM KLUBU: Legendarni as slao neprikladne poruke koleginicama! Napustio Ajaks posle 10 godina!

Dugogodišnji sportski direktor Ajaksa, proslavljeni fudbalski as Mark Overmars, bio je primoran da da otkaz zbog velikog skandala koji je izazvao.

Overmars je slao neprimerene poruke koleginicama u klubu.

"Mark Overmars će odmah napustiti Ajaks. Ovu je odluku doneo je nakon razgovora sa nadzornim odborom kluba i predsednikom Uprave Edvinom van der Sarom. Razlog za njegovu odluku bilo je slanje neprimerenih poruka nekolicini kolegica u dužem vremenskom periodu", navodi se u saopštenju kluba.

Proslavljeni fudbalski as je 10 godina bio na funkciji sportskog direktora slavnog holandskog kluba, a nedavno je potpisao i novi ugovor do 2026. godine. Navodno, za njegove usluge bio je ozbiljno zainteresovan Njukasl, ali Overmars nije želeo da prihvati ponudu.

"Sramota me je. Prošle nedelje suočio sam se sa izveštajima o svom ponašanju i tome kako je to utialo na druge. Nažalost, nisam shvatao da ovim prelazim granicu, ali to mi je postalo jasno poslednjih dana. Odjednom sam osetio ogroman pritisak. Izvinjavam se. Svakako je za nekoga na mojoj poziciji ovo ponašanje neprihvatljivo. Sada to i sam vidim, ali prekasno je. Ne vidim drugu opciju osim da napustim Ajaks. Ovo takođe ima veliki utjecaj na moju privatnu situaciju. Zato molim da mene i moju porodicu ostavite na miru", poručio je Holanđanin.

Predsednik Izvršnog odbora Ajaksa Lin Meijard rekao je da klub nije mogao da pređe preko ovog skandala.

"Ovo je dramatična situacija za sve koji su na bilo koji način uključeni. Poražavajuća je za žene koje su se suočile s takvim ponašanjem. Kad smo čuli vest o tome, odmah smo reagovali i pažljivo promislili što je najbolje da se uradi. Sve u dogovoru s izvršnim direktorom Van der Sarom i uz pomoć stručnjaka izvan kluba. Mark je verovatno najbolji fudbalski direktor kojeg je Ajaks imao. S razlogom smo produžili njegov ugovor. Nažalost, stvarno je prešao crtu, tako da nastavak saradnje nije bio opcija, kao što je i sam prepoznao".

