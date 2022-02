STEFAN KOVAČ VELIKA UZDANICA ČUKARIČKOG PRED MEČ NA "MARAKANI": Protiv Zvezde po modelu meča sa Dinamom iz Kijeva!

Ko god da je bio na klupi belo-crnih, računao je na Kovača, pa je ovaj momak za tri godine u Čukaričkom odigrao čak 96 utakmica.

- Iskreno, nisam očekivao da ću za tako kratko vreme stići do tih cifara, eto blizu sam stotog meča za Čukarički. Srećan sam što sam se izborio za tu privilegiju, smatram da sam dosta napredovao za sve vreme provedeno na Banovom brdu i da sam sazreo kao igrač. I naravno, prija mi sve što se dešava u klubu, koji se profilisao kao najbolji posle večitih rivala, Crvene zvezde i Partizana, u srpskom fudbalu – istakao je Stefan Kovač.

Upravo će duel protiv Crvene zvezde (subota, 17 časova, stadion „Rajko Mitić“) biti premijerni u prolećnom delu sezone za Čukarički.

- Zvezda je uvek Zvezda, ozbiljan protivnik. Izuzetno mi je drago što već u prvom kolu nastavka šampionata igramo protiv njih, volim da teže utakmice imamo odmah na početku, da vidimo na čemu smo.

Čukarički je na pripremama u Antaliji generalnu proveru imao protiv ekipe evropskog renomea, Brđani su poraženi od kijevskog Dinama sa 3:2.

- Ne bih voleo da upoređujem Dinamo i Crvenu zvezdu. Svaki tim je dobar na svoj način, oba su igrala evropska takmičenja na visokom nivou, crveno-beli su se i plasirali u osmini finala Lige Evrope. Na nama je da ponovimo dobre stvari iz duela protiv Kijevljana, a bilo ih je u priličnom broju. To je svakako model za duel protiv Crvene zvezde, taktički smo sve odradili kako treba, bili brzi i konkretni u završnici. Doduše, mogli smo još neki gol da postignemo, nedostajalo nam je i malo više koncentracije pred kraj utakmice.

Ističe Kovač da ga raduje i činjenica da se očekuje dobra poseta u duelu Crvene zvezde i Čukaričkog u subotu.

- Video sam za Zvezdinu akciju, tako da očekujem dosta publike, možda i pun stadion. To nas sve u Čukaričkom raduje, retko imamo priliku da igramo u takvom ambijentu, publika će biti motiv više i za sve nas.

Crvena zvezda je dobila veliko pojačanje u norveškom reprezentativcu Ohiju Omoižuanfu, koji je od januara igrač šampiona Srbije.

- Igrali smo protiv Moldea pre dve i po godine u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope, u Norveškoj smo uspeli da sačuvamo novog špica Crvene zvezde, ali je on na Banovom brdu postigao vodeći gol i usmerio svoj tim ka prolasku u narednu rundu. Izuzetno je brz igrač, vidim da je i sada vrlo konkretan u završnici. Nema tu mnogo priče, Zvezda kompletno mnogo dobro izgleda na terenu, igra napadački fudbal, nema potrebe da izdvajamo nekog pojedinca – objasnio je Kovač, koji je potom nastavio:

- Generalno, mi se kao ekipa ne branimo. Voleo bih da izađemo visoko, da probamo da stvorimo prilike, bilo bi nam lakše da dođemo do pozitivnog rezultata. Imamo iskustvo iz prvog dela sezone kad smo dobro igrali protiv Partizana u Humskoj, ali smo izgubili taj meč. Stvarali smo šanse i promašivali, Partizan je svoje iskoristio i u tome je bila razlika. Na nama je da pokušamo da svaki napad završimo udarcem, bilo bi dobro i da iskoristimo svaku priliku, ali veoma je teško protiv tako dobrih protivnika. Opet, trebalo bi neka lopta da uđe u gol...

Crvena zvezda zaostaje za Partizanom u šampionskoj trci pet bodova i sigurno je da će biti pod pritiskom. Možete li tu činjenicu da iskoristite kao svoju prednost?

- Apsolutno nas te stvari ne zanimaju. Gledamo samo sebe, igramo samo za Čukarički i ni za koga drugog. Ne zanima nas šampionska trka Crvene zvezde i Partizana. Do kraja šampionata ćemo se još po dva puta sastajati sa večitim rivalima, na nama je da pokušamo da ih pobedimo u svakom od tih duela, a teren će biti jedino merilo.

Čukarički je u dosadašnjem toku Super lige zabeležio samo tri poraza, osim večiti rivala Brđane je savladala samo još Kolubara. Da li su belo-crni sazreli za bolje rezultate protiv Crvene zvezde i Partizana?

- Svakako smo dosta iskusniji nego to je to bio slučaj pre godinu dana. I dalje imamo dosta mladih igrača, ali bi trebalo da izgledamo zrelije na terenu. Da li smo zreli za pobedu, ponavljam, pokazaće teren. Čukarički nije mnogo menjao tim, otišao je najbolji strelac ekipe Đorđe Jovanović, kao njegova zamena angažovan je Almir Aganspahić iz Novog Pazara.

Da li je to jedna od prednosti ekipe u prolećnom delu šampionata?

- Svaka čast Đoletu Jovanoviću, ali smatram da na svakoj, pa i na toj poziciji imamo veliki broj kvalitetnih igrača. Čini mi se da bi Čukarički sada mogao da izvede dva podjednako dobra tima. Imamo osam bodova prednosti, ali bi za ekipu psihički bilo vrlo bitno da startujemo sa pozitivnim rezultatom protiv Crvene zvezde. Videlo se i tokom priprema u Turskoj da smo već prilično dobro uigrani.

Tokom boravka u Antaliji u intervjuu novinarima koji su pratili Čukarički, Saša Ilić je između ostalog izneo pohvale upravo na Kovačev račun.

- Naravno da mi gode i prijaju reči legende srpskog fudbala, koji je sada moj šef. Iskreno, više volim kritike nego kad me hvale, tad sam u mogućnosti da nešto popravim.

Ilić je između ostalog pomenuo da od Kovača očekuje da radi stvari koje je do sada najbolje činio na terenu, a ne „da nekome proturi loptu kroz noge“.

- Možete i to da očekujete od mene, ali ako se namesti takva situacija. Naravno, nikad to ne bih pokušao na svojoj, već samo na protivničkoj polovini. Volim da igram jednostavno, sa dosta trčanja, to je moj stil. Nikako ne bih voleo da uvedem ekipu u bilo koju vrstu problema – zaključio je Stefan Kovač.

