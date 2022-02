KANGA UPUTIO PORUKU DELIJAMA PRED DERBI: I poslednji ATOM SNAGE za Zvezdu! Sa navijačima sigurno dobijamo!

Fudbalere Crvene zvezde u nedelju od 18.00 časova očekuje 166. večiti derbi sa Partizanom koji će biti odigran na stadionu „Rajko Mitić“, a vezni fudbaler Gelor Kanga ističe da su crveno-beli i više nego motivisani i spremni da ostave i poslednji atom snage na terenu kako bi stigli do pobede pred svojim navijačima.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Pred nama je večiti derbi, koji je posebna utakmica u srpskom fudbalu. Znamo koliko je ovaj meč značajan našim navijačima, ali je isto tako važan i nama igračima, stručnom štabu i celom klubu. Dugo smo iščekivali duel sa večitim rivalom, iako smo išli korak po korak, uvek smo imali u glavi da se bliži ovaj meč. Posvećeni smo treninzima, ozbiljno se pripremamo za utakmicu, svesni smo šta ona može da nam donese. U zaostatku smo za večitim rivalom i to je samo još jedan motiv više da ostavimo poslednji atom snage na terenu kako bismo ih savladali – istakao je Kanga.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Reprezentativac Gabona veruje u veliku podršku navijača.

- Igramo na našem terenu, to je velika prednost, znajući kakvu armiju navijača imamo iza sebe. Obavešten sam da prodaja karata ide odlično, Zvezdini navijači znaju kada je podrška najpotrebnija i to će siguran sam potvrditi i u nedelju. Svako će imati svoju ulogu na tom meču, mi kao igrači da pokažemo na terenu ono što se od nas očekuje, a navijači da ispune dozvoljen kapacitet stadiona i pomognu nam da stignemo do željenog rezultata. Ukoliko bude tako, siguran sam da rezultat neće izostati, svi mi smo jedan tim i to ćemo i pokazati u nedelju – zaključio je Kanga.

Kurir sport