DELIJE IZREŠETALE KANGU: Fudbaler Crvene zvezde otkrio da bi DO KRAJA KARIJERE ostao na Marakani i da voli GOBELJU!

Gelor Kanga jedan je od omiljenijih fudbalera Crvene zvezde među navijačima. Dok troši svoj drugi mandat u crveno-belom dresu odgovarao je na pitanja Delija.

U razgovoru sa simpatizerima crveno-belih vešto je izbegao da kaže ko mu je bio najbolji trener, ali je zato istakao da se na terenu najbolje slagao sa Damijenom Le Talekom, te da je najzabavniji lik među fudbalerima Marko Gobeljić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Da li je verovao da će ponovo da da gol Ludogorecu?

- Možda, uvek je moguće dati gol, u fudbalu je sve moguće.

Šta mu je prošlo kroz glavu kada je protiv Krasnodara šutirao sa gotovo pola terena?

- Ništa posebno, verovao sam u sebe. Imao sam dobru kontrolu lopte i pogledao sam dobro golmana kako bih šutirao što precizniji

foto: Starsport

Uz kog trenera se najbolje oseća na terenu, Miodraga Božovića, Vladana Milojevića ili Dejana Stankovića?

- Svi su odlični treneri, lepo mi je sa svom trojicom.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ko je najbolji igrač sa kojim je igrao u Zvezdi, a ko u Gabonu?

- Damijen Le Talek i Pjer Emerik Obamejang.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Koje mesto u Beogradu mu se najviše sviđa?

- Volim da idem u park, to mi prija.

Najbolja stvar koja mu se dogodila u Zvezdi?

- Prvi plasman u evropsko takmičenje.

foto: Dado Đilas

Omiljeni gol u karijeri?

- Pitanje se često ponavlja, protiv Krasnodara. Imam i nekoliko omiljenih utakmica, ali je to protiv Krasnodara.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Gol u derbiju za titulu ili gol u poslednjem minutu za ulazak u Ligu šampiona?

- Gol za evropsko takmičenje, to je važno.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Ko je najzanimljiviji u svlačionici?

- Gobelja (Marko Gobeljić).

Da li bi voleo da dobije pasoš Srbije, kao El Fardu Ben?

- Voleo bih ako je moguće. Ako je do mene ostao bih do kraja karijere u Zvezdi, ali to zavisi od uprave - zaključio je Kanga.

Kurir sport