OTKRIO PRAVU ISTINU O ABRAMOVIČU I ŠOKIRAO SVET: Ne mogu da ćutim! Bio sam na ivici SMRTI, a on je uradio OVO!

Bivši saradnik Romana Abramoviča, iskusni holandski fudbalski stručnjak Pit de Viser (87), otkrio je kako mu je ruski milijarder spasao život.

Zbog svoje bliskosti sa Vladimirom Putinom Abramovič je prinuđen da posle 19 godina proda Čelsi.

Holanđanin ističe da svet ima pogrešnu sliku o ruskom milijarderu.

"Ovo je ozbiljan udarac, jer je on jako važan za klub. Ljudi imaju pogrešnu sliku o njemu. Novac ga ne zanima, ima ga dovoljno. Iako će da se naljuti, moram da kažem da je on jako osećajna osoba. Želi da vam kažem kakav je zaista Roman Abramovič. Svi ga vide kao hladnu osobu i to mi smeta jer on nije takav. Osećam potrebu da stanem u njegovu odbranu. On je čovek sa velikim srcem, a činjenica da sav novac od prodaje kluba želi da donira žrtvama rata u Ukrajini to i pokazuje", rekao je De Viser.

Holandski stručnjak je otkrio da mu je Roman spasao život.

"Imao sam operaciju srca i rak jednjaka. Bio sam praktično mrtav. Nazvao sam Romana i rekao mu da više ne mogu da obavljam funkciju skauta u klubu. Nikada neću zaboraviti šta mi je rekao na to: "Pite potpisaćeš ugovor na 10 ili 20 godina". Blizu si smrti, a neko ti nudi takav ugovor. Kad čuješ tako nešto, dobiješ snagu. Za vreme oporavka dao mi je svoj brod i hotel. Mogu slobodno da kažem da mi je spasao život", rekao je Pit.

