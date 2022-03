VIKTOR ROGAN POSLE ODLIČNE PARTIJE PROTIV TSC: Najbolji meč koji sam igrao

Jedan od najboljih mečeva ove sezone Čukarički je odigrao protiv TSC-a. Za to su zaslužni i gosti, koji se na Banovom brdu nisu branili, igrali su otvoreno, pa je publika na stadionu i kraj malih ekrana mogla da uživa. Na kraju je bilo vrlo dramatično, stresno po belo-crne, srećno po goste, s obzirom da je TSC izjednačio u sedmom minutu nadoknade – 1:1.

- Već sam bio zamenjen u tom trenutku i iskreno zajedno sa Kajevićem gledao sam završnicu utakmice u svlačionici, na telefonu. I zaista je bilo bolno na kraju, ali sve je to fudbal – kazao je na početku razgovora jedan od najboljih pojedinaca utakmice Viktor Rogan.

Mladi desni bek je zauzeo mesto u startnih 11, s obzirom da je Miladin Stevanović odrađivao suspenziju zbog žutih kartona.

- Mlad sam igrač, svestan da treba da čekam šansu i da, kad god mi se ona ukaže, dam sve od sebe. Ovo je ipak prva moja sezona u seniorskom fudbalu, tako da sam izuzetno zadovoljan minutažom i statusom koji imam u timu, hvala Upravi kluba, šefu Iliću i stručnom štabu što imaju poverenja u mene.

Vratio se potom Rogan na utakmicu protiv tima iz Bačke Topole.

- Bez dileme, bila je to najbolja utakmica koju sam igrao. Odličan meč, sa mnogo ritma, oba tima su išla na pobedu. Mislim da smo mi bili bliži trijumfu, u većem delu meča bili smo bolji rival. Ipak, TSC je imao svoje šanse u finišu, jednu od njih iskoristio u bukvalno poslednjim trenucima meča i to posle promašenog jedanaesterca. Iskreno, baš sam se umorio na utakmici, osetio sam i bol u listu, iznad kolena, izgleda da sam u jednoj akciji loše doskočio, pa sam morao van igre. Sada je sve u najboljem redu.

Rogan je bio asistent kod vodećeg gola Marka Rakonjca. Slično je učinio i na debiju Saše Ilića na mestu šefa struke, kad je takođe asistirao, tada za gol Đorđu Jovanoviću, koji nemilosrdno trese mreže u izraelskom Makabiju iz Tel Aviva.

- Ponovo mi je Mijailović dao dugu loptu, imao sam dovoljno vremena da se namestim. Rakonjac je sjajan realizator, pokazao je za kratko vreme da je adekvatna zamena za Đorđa Jovanovića i da u klubu za tu poziciju ne treba da brinu.

Naredni meč Čukarički će odigrati u Novom Sadu, protiv Vojvodine u subotu od 18 časova.

- Izuzetno bitan meč za nas. Naravno da nas ne zavarava pozicija našeg sledećeg rivala, činjenica da su vezali četiri poraza i smenili trenera. Vojvodina je veliki klub, ima odlične mlade, ali i sasvim dovoljno iskusnih igrača i znamo da nam u Novom Sadu uopšte neće biti lako. Ali, ambicije su jasne, da osvojimo tri boda, i da se dodatno učvrstimo na trećoj poziciji na tabeli. I da nastavimo svoj evropski put, da što pre obezbedimo plasman na međunarodnu scenu. Dobro se sećam prvog našeg meča na Banovom brdu, bili smo bolji, ali je njihov golman činio čuda, tako da smo osvojili samo bod.

Novi selektor mlade reprezentacije Srbije Goran Stevanović saopštio je u ponedeljak spisak igrača na koje računa za predstojeća dva kvalifikaciona meča protiv Severne Makedonije i Jermenije.

- Debitant sam na spisku mlade selekcije, do sada sam bio pozivan u mlađe kategorije, poslednji put u selekciju do 20 godina. Tada sam bio strelac u pobedi protiv Italije u gostima, možda me je ta partija, kao i ovih nekoliko u Čukaričkom, preporučila novom selektoru. Većinu momaka izuzetno dobro poznajem, neće biti problema sa uklapanjem, a ne treba ni da ističem kakva čast je biti deo reprezentacije Srbije – kazao je Rogan, koji je potom dodao:

- Na nama je da probamo da popravimo utisak, da ostvarimo dve pobede, da poboljšamo bodovni saldo. Drago mi je da su pored mene u selekciji i trojica saigrača iz Čukaričkog, Mićović, Drezgić i Lukić, sa njima če biti još lakše.

(Kurir sport)